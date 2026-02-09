ABD’li Senatör Graham’dan Hakan Fidan’a sert çıkış: Hayal dünyasında yaşıyorsunuz

ABD'de önde gelen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı bir televizyon programında İran-ABD gerilimine ilişkin sözleri üzerine tepki gösterdi.

Graham, Fidan'ın "Bizim için önemli olan konuşmanın belli bir somut neticeye doğru giderken savaş tehdidinden de giderek uzaklaşmamız. Şu anda, en azından, ani bir savaş tehdidi yok gibi duruyor" sözlerini hedef aldı.

Graham, X hesabından yaptığı paylaşımda Fidan'ın görüntüsünün ve konuşmasının yer aldığı bir videoyu alıntılayıp, İran dini lideri Ali Hamaney'i “dini bir Nazi” olarak niteledi.

To our so called regional allies: If you think for one moment leaving the ayatollah and his murderous regime in power is a good idea after all the pushback from the Iranian people, you’re living in a dream world.



It is now past time for the region to bravely and coherently… https://t.co/3iPGLllrqr — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) February 9, 2026

Graham paylaşımında, “Sözde bölgesel müttefiklerimize: İran halkının tüm direnişine rağmen, Ayetullah ve onun katil rejimini iktidarda bırakmanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyorsanız, hayal dünyasında yaşıyorsunuz demektir. Bölgenin, halkını katleden ve dini bir Nazi olan katil Ayetullah'a karşı cesurca ve tutarlı bir şekilde direnme zamanı çoktan geldi” ifadelerini kullandı.

Graham ayrıca, “Türkiye, Katar, Mısır vb. ülkelere: Statükoyu korumak ve İran halkının haklı taleplerini görmezden gelmek istemesi, benim görüşüme göre, Amerikan ulusal güvenlik çıkarlarıyla ve aynı zamanda genel ahlak kurallarıyla da bağdaşmamaktadır. Başkan Trump, “Protestolara devam edin, yardım yolda” dedi. O, tarihin doğru tarafında yer alacaktır. Onun sözünün eri bir adam olduğuna inanıyorum. İran'a özgürlük” diye yazdı.