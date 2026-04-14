ABD’li vekil Eric Swalwell hakkında cinsel taciz suçlaması! İstifa edeceğini duyurdu

ABD’de Demokrat Parti’den Temsilciler Meclisi üyesi olan Eric Swalwell, hakkında yöneltilen cinsel taciz ve saldırı suçlamalarının ardından Kongre’den istifa etme kararı aldığını duyurdu.

Swalwell, yaptığı açıklamada iddiaları reddettiğini belirtirken, sürecin görevini yerine getirmesini zorlaştırdığını ifade ederek istifa kararını “seçmenlerine karşı sorumluluğu” gerekçesiyle aldığını söyledi.

CNN ve Reuters’ın haberine göre, en az 5 kadın, Swalwell’in kendilerine sarhoşken tecavüz ettiğini iddia ederek, rızalarının olmadığını bildirdi.

Hakkındaki suçlamaların ardından hem Demokrat hem Cumhuriyetçi siyasetçilerden istifa çağrıları yükselen Swalwell hakkında New York Savcılığı soruşturma süreci başlattı.