ABD'li yetkili duyurdu... ABD ve İran anlaşmaya vardı: İmzalar dijital ortamda atıldı

ABD ile İran arasında mutabakat zaptının elektronik ortamda imzalandığı duyuruldu.

Buna göre, anlaşma ABD tarafında Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance, İran tarafında ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf tarafından imzalandı.

Taraflar arasında varılan mutabakat kapsamında hazırlanan anlaşma zaptının dijital ortamda onaylandığı bildirildi.

ŞAHBAZ ŞERİF DÜN ANLAŞMAYA VARILDIĞINI AÇIKLADI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Amerika Birleşik Devletleri ile İran İslam Cumhuriyeti arasında Barış Anlaşmasına varıldığını dün duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, "Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda ABD Donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum" dedi.

Taraflar anlaşmanın mutabakat zaptının cuma günü imzalacağını aktardı.

MÜZAKERELERİN İLK TURU İMZADAN SONRA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de ülkesiyle ABD arasındaki mutabakat çerçevesinde, cuma günü İsviçre'de müzakere ekiplerinin başkanları arasında bir görüşmenin gerçekleşebileceğini belirtti.

İran Meclisi Ekonomik Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, Erakçi, “Muhtemelen cuma günü İsviçre'de müzakere ekiplerinin başkanları arasında bir görüşme gerçekleşecek" dedi.

Erakçi, müzakerelerin ilk turunun bu görüşmenin ve mutabakata ilişkin resmi imzaların atılmasından sonra başlanacağını dile getirdi.