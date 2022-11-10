ABD, Litvanya'ya satışını onayladı: Ukrayna'da etkinliğini kanıtladı
ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Litvanya'ya 495 milyon dolar değerinde HIMARS füze topçu sistemi satın alınmasına onay verdiğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Litvanya hükümetine 495 milyon dolar karşılığında M142 HIMARS ve ilgili ekipman için olası yabancı askeri ekipman satışını onaylayan bir karar aldı.
ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), satışın Litvanya'nın kabiliyetlerini yükseltme, ABD ve diğer müttefiklerle işbirliğini daha da geliştirme ve bölgesel tehditleri caydırma hedeflerine katkıda bulunacağını belirtti.
Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, HIMARS sistemlerinin "Litvanya'nın daha önce hiç sahip olmadığı tamamen yeni ve güçlü bir kabiliyet" olduğunu söyledi.
HIMARS füze sistemlerinin 2025-2026 yıllarında Litvanya'ya ulaşacağını söyleyen Anusauskas, "Litvanya Silahlı Kuvvetlerinde bu kabiliyetin ortaya çıkması istihbarat, elektronik harp ve diğer kabiliyetleri daha da yüksek bir seviyeye taşıyacaktır. Aralarında 300 kilometre uzaklıktaki hedeflere ulaşabilen operasyonel-taktik ATACMS'lerin de bulunduğu çeşitli füze tipleri tanıtılacak" dedi.
Anusauskas, Letonya ve Estonya'nın da HIMARS silahlarına sahip olacağını belirterek, "Ukrayna'da kullanılan HIMARS mobil füze sistemi etkinliğini kanıtlamıştır. Bu durumda, tüm yıl boyunca bu anlaşmaya doğru ilerledik. Sadece biz almayacağız, Letonyalılar ve Estonyalılar da alacak" diye konuştu.
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