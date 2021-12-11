ABD medyası: Covid-19'un neden olduğu can kaybı resmi verilerden yüksek olabilir
USA Today gazetesinin perşembe günkü haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleşen toplam can kaybı, resmi verilerden daha yüksek olabilir.
Omicron varyantı tüm dünyada ciddiyetini korurken ABD'de koronavirüs ile alakalı yeni bir iddia ortaya atıldı.
USA Today'in haberinde, Covid-19 ile ilişkilendirilen ölümlerin tamamının hesaba katılmadığını gösteren bir araştırmanın olduğu öne sürüldü.
Haberde, "Bu veri, virüs nedeniyle ölen Amerikalıların sayısının perşembe gününe kadar resmi olarak kaydedilen yaklaşık 793 bin 200 sayısına değil, 1 milyona daha yakın olabileceği anlamına geliyor" ifadelerine yer verildi.
"RAKAMLAR SALGIN ÖNCESİNİN ÇOK ÜZERİNDE"
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yayınlanan verilere atıfta bulunulan haberde, Kızılderililer, Hispanikler ve Siyah Amerikalılar arasındaki ölüm oranlarının salgın öncesi rakamların çok üzerinde olmasına rağmen, Beyaz Amerikalıların ölüm oranlarının bu yıl salgın öncesi seviyelere daha yakın olmasının beklendiği belirtildi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi de, salgındaki gerçek verileri saklamakla suçlanmıştı.
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