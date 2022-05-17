ABD-Meksika sınırında 530 metre uzunluğunda 'narko-tünel' bulundu
ABD uyuşturucu ile mücadele ekipleri, Meksika sınırında yerin 18 metre altında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 530 metre uzunluğunda bir narko-tünel buldu.
ABD Adalet Bakanlığına bağlı uyuşturucu ile mücadele ekipleri, ABD-Meksika sınırında yerin 18 metre altında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 530 metre uzunluğunda bir narko-tünel buldu.
Tünelin, Meksika’nın Tijuana şehri ile ABD’nin California eyaletinde yer alan San Diego şehrini birbirine bağladığı tespit edildi. İçerisinde havalandırma, elektrikli aydınlatma ve raylı ulaşım hattı bulunan tünelin, ABD tarafındaki San Diego şehrinde uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanılan bir depoya açıldığı açıklandı.
Operasyon kapsamında ABD güvenlik güçlerinin, 6 kişiyi uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle gözaltına aldığı ifade edilerek, operasyonda ayrıca piyasa değeri 25 milyon dolar olan 771 kilogram kokain, 74 kilogram metamfetamin ve 1 buçuk kilogram da eroinin ele geçirildiği belirtildi.
CALİFORNİA’DA 2006’DAN BU YANA 15 TÜNEL TESPİT EDİLDİ
Tünelin, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump döneminde, sözde tünellere karşı da önlem alınarak inşa edilen sınır duvarının en korunaklı bölümünde ortaya çıkması dikkat çekti. California eyalet yetkilileri, 2006 yılından bu yana Meksika sınırında bu tünel gibi elektrikli aydınlatma, havalandırma, raylı ulaşım ve asansöre sahip toplam 15 tünelin ortaya çıkarıldığını belirtti.
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