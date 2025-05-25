ABD’nin başına ödül koyduğu kartel üyesi öldürüldü

Meksika hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, Cuma günü Sinaloa eyaletinde düzenlenen bir operasyon sırasında “El Perris” lakaplı Jorge Humberto Figueroa, güvenlik güçlerine ateş açtı. Çıkan silahlı çatışmada ölü olarak ele geçirildi.

Meksika Eyalet Sekreteri Omar Garcia Harfuch, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, “El Perris”in 2019 yılında Culiacán’da yaşanan büyük çaplı güvenlik krizinin baş aktörlerinden biri olduğunu belirtti.

Harfuch, “Bu kişi, kolluk kuvvetlerine yönelik saldırıların başlıca planlayıcılarından biri olarak tanımlanıyor” dedi.

BAŞINA 1 MİLYON DOLAR ÖDÜL KONULMUŞTU

“El Perris”, ABD tarafından fentanil kaçakçılığı suçlamasıyla aranan isimler arasında yer alıyordu. Hakkında bilgi sağlayanlara 1 milyon dolar ödül vaadedilmişti. “El Perris”in, ABD’ye yasa dışı yollarla fentanil sevkıyatı yapma suçlamasıyla arandığı belirtildi.

2019’da Meksika’nın Culiacán kentinde güvenlik güçlerinin Ovidio Guzman’ı tutuklamasının ardından kartel üyeleri sokak savaşına girişmişti. Orduyu ağır silahlarla bastıran kartel üyelerine, “El Perris”in komuta ettiği bildiriliyordu.

Çatışmaların ardından Ovidio Guzman, daha fazla kan dökülmemesi gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. Ancak 2023 yılında tekrar tutuklanarak ABD’ye iade edildi ve şu anda Colorado’daki yüksek güvenlikli bir cezaevinde ömür boyu hapis cezasını çekiyor.

Öte yandan, bu ay içinde Ovidio Guzman ile ABD hükümeti arasında yapılan bir anlaşma kapsamında, El Chapo’nun eski eşi de dahil olmak üzere 17 aile üyesinin ABD’ye getirilmesine izin verildiği açıklandı.