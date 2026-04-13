ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukası resmen başladı

Washington yönetimi tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki deniz trafiğini doğrudan etkileyecek 'kapsamlı bir deniz ablukasının resmen başladığı' duyuruldu. Hürmüz Boğazı ve çevresinde dengeleri değiştirebilecek bu hamle, küresel enerji güvenliği ve ticaret hatları açısından da kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Daha önce Reuters’ın ulaştığı ve denizcilere gönderilen bir notta, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı’nın doğusunda yer alan Umman Denizi ve Arap Denizi’nde 'deniz ablukası' uygulayacağı belirtilmişti. ABD ordusu, bu kontrolün yalnızca İran’a ait gemilerle sınırlı olmayacağını, bayrağı ne olursa olsun tüm gemi hareketlerini kapsayacağını açıkladı.

TÜM GEMİLER DENETİM ALTINDA

ABD’ye göre, abluka kapsamında izin almadan bölgeye giren ya da bölgeden çıkan tüm gemiler durdurulabilecek, rotaları değiştirilebilecek ve gerektiğinde alıkonulabilecek. Ancak insani yardım sevkiyatlarının (gıda, tıbbi malzeme ve temel ihtiyaç ürünleri dahil) denetimden geçmesi şartıyla devam etmesine izin verileceği belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ablukanın İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm gemileri kapsayacağını duyurdu. Bu kapsamda Basra Körfezi ve Umman Denizi’ndeki tüm İran limanları uygulamaya dahil edilecek.

CENTCOM ayrıca, İran dışındaki limanlara giden veya bu limanlardan çıkan gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine müdahale edilmeyeceğini vurguladı. ABD, ticari denizcilere abluka öncesinde resmi bildirimler aracılığıyla detaylı bilgilendirme yapıldığını da açıkladı.

TAHRAN’DAN SERT TEPKİ

İran Silahlı Kuvvetleri ise ABD’nin deniz ablukasını 'gayrimeşru' ve 'korsanlık' olarak nitelendirdi. Tahran yönetimi, İran limanlarının hedef alınması halinde Körfez’deki diğer limanların da güvende olmayacağı uyarısında bulundu.

Öte yandan Axios’a göre ABD Başkanı Donald Trump, deniz ablukasının İran’ın tutumunu değiştirmemesi halinde askeri saldırıların yeniden başlatılmasını değerlendiriyor. Trump, daha önce yaptığı açıklamada, İran’ın petrol satışını engellemek amacıyla bu adımı attıklarını ve aynı zamanda Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını hedeflediklerini ifade etmişti.