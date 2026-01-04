ABD'nin Maduro operasyonu: Son 48 saatte neler yaşandı?

BBC’nin aktardığına göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ABD tarafından düzenlenen askeri operasyonla yakalanmasının ardından, ülke tarihinin en kritik dönemlerinden birine girdi.

Gözler hem Washington’un atacağı adımlara hem de Caracas’ta oluşacak yeni siyasi dengeye çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Maduro’nun büyük çaplı bir askeri operasyon sonrası ABD güçlerince yakalandığını duyurdu.

Amerikan basınına göre Maduro ve eşi Cilia Flores, New York’taki Metropolitan Gözaltı Merkezi (Brooklyn)’de tutuluyor. Çift, uyuşturucu ve silah suçlamalarıyla karşı karşıya.

Trump, sosyal medya hesabından, Maduro’nun ABD donanmasına ait USS Iwo Jima savaş gemisinde gözleri bağlı halde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. ABD Başkanı, operasyonun Amerikan kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde yürütüldüğünü söyledi.

GECE YARISI PATLAMALARI VE OHAL

Cumartesi günü sabaha karşı Venezuela’nın başkenti Caracas’ta ve bazı askeri üslerde şiddetli patlamalar meydana geldi.

Venezuela hükümeti, silahlı kuvvetleri teyakkuza geçirerek ulusal olağanüstü hal ilan etti.

Washington uzun süredir Maduro’yu uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlarken, Maduro ise ABD’nin asıl hedefinin Venezuela’nın petrol kaynakları olduğunu savunuyordu.

Trump, düzenlediği basın toplantısında ABD’nin, Venezuela’yı “güvenli, doğru ve makul bir geçiş sağlanana kadar” yöneteceğini açıkladı. Ayrıca Amerikan petrol şirketlerinin ülkede faaliyet göstereceğini duyurdu.

OPERASYON NASIL GERÇEKLEŞTİ?

BBC’nin aktardığı bilgilere göre, Maduro’nun yakalanması ABD ordusunun seçkin birimi Delta Force tarafından gerçekleştirildi.

CBS’in haberine göre, Venezuela yönetimi içinden bir CIA kaynağı, Maduro’nun yerinin tespit edilmesinde kritik rol oynadı.

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, operasyonun aylar süren bir planlama sonucu hayata geçirildiğini söyledi. Operasyonda 150’den fazla askeri hava aracı kullanıldı.

ABD güçleri, Maduro’nun kaldığı ve Trump’ın “kaleden farksız” diye tanımladığı yerleşkeye 02.01’de girdi. Aynı anda Caracas’ın büyük bölümünde elektrikler kesildi.

Trump, Maduro’nun güvenli bir odaya kaçmaya çalıştığını ancak yakalandığını öne sürdü.

ABD'YE TRANSFER EDİLDİ

Maduro ve eşi önce bir ABD savaş gemisine, ardından uçakla New York Eyaleti’ndeki Stewart Ulusal Muhafız Üssü’ne götürüldü. Daha sonra Brooklyn’deki Metropolitan Gözaltı Merkezi’ne sevk edildiler.

Operasyon sırasında Caracas’ta meydana gelen patlamalara ilişkin sosyal medyada yayılan görüntüler henüz doğrulanmadı.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López, saldırıların yerleşim alanlarını da etkilediğini ve can kayıplarına ilişkin verilerin toplandığını açıkladı.

Trump, ABD ordusunun “ikinci dalga” operasyonlara hazır olduğunu ancak ilk saldırının “yeterince güçlü” olduğu için şu aşamada gerek görmediklerini söyledi.

MADURO SONRASI VENEZUELA'DA NE OLACAK?

BBC’ye göre en büyük belirsizlik, Maduro sonrası yönetimin nasıl şekilleneceği. Trump, muhalefet lideri ve 2025 Nobel Barış Ödülü sahibi María Corina Machado’nun ülkeyi yönetebilecek yeterli desteğe sahip olmadığını savundu.

Machado ise sosyal medyada yaptığı açıklamada “özgürlük zamanının geldiğini” belirterek, 2024 seçimlerini kazandığını öne süren Edmundo González Urrutia’nın görevi devralması çağrısı yaptı.

Trump ayrıca ABD’li enerji şirketlerinin Venezuela’da altyapıyı yeniden kuracağını, petrol gelirlerinden hem Venezuela halkının hem de ABD’nin pay alacağını söyledi.

Trump, “Yaptığımız harcamaların karşılığını alacağız” ifadelerini kullandı.

MADURO HANGİ SUÇLAMALARLA YARGILANACAK?

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşinin New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargılanacağını açıkladı.

Yöneltilen suçlamalar arasında:

Narko-terörizm komplosu

Kokain ithalatı

Makineli tüfek ve patlayıcı bulundurma

ABD’yi hedef alan silahlı komplo

yer alıyor.