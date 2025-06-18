ABD’nin savaş makinesi Ortadoğu’ya yanaşıyor

ABD’li yetkililere göre, USS Nimitz görev grubu, bu hafta başında Güneydoğu Asya sularından ayrılarak Ortadoğu’ya doğru yola çıktı.

USS Nimitz, yaklaşık yedi aydır bölgede konuşlu olan USS Carl Vinson görev gücüne katılarak ABD’nin bölgedeki askeri varlığını ikiye katlayacak.

Bu adım, Washington’un Ortadoğu’daki artan gerilimlere karşı caydırıcılığını artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Her iki gemi de Nimitz sınıfı uçak gemileri. İkişer nükleer reaktörle çalışan, 335 metre uzunluğunda ve 100 bin ton ağırlığında olan bu gemiler, 5 binden fazla mürettebat taşıyor. Bu yönleriyle dünyanın en büyük savaş gemileri arasında yer alıyorlar.

60'TAN FAZLA UÇAK TAŞIYORLAR

Uçak gemilerinin en büyük gücü, taşıdıkları hava filoları. Her biri, 60’tan fazla savaş uçağı ve helikopter barındırıyor. Bu uçaklar arasında:

F-35 hayalet savaş uçakları (yalnızca Vinson’da),

F/A-18 Hornet savaş uçakları,

EA-18 Growler elektronik harp uçakları,

E-2 Hawkeye erken uyarı ve kontrol uçakları

aynı zamanda çeşitli deniz helikopterleri bulunuyor.

Görev grubuna kruvazör ve destroyerler de eşlik ediyor

Uçak gemilerine güdümlü füze kruvazörleri ve destroyerler de eşlik ediyor. Bu gemiler, görev grubunun:

hava savunması,

denizaltı tespiti,

yüzey hedeflerine saldırı gibi kritik görevlerinden sorumlu.

Destroyer ve kruvazörler, ayrıca Tomahawk seyir füzeleriyle donatılmış durumda. Bu füzelerle yüzlerce kilometre öteden nokta atışı yapılabiliyor.

HIZLI TAARRUZ DENİZALTISI

Genellikle görev grubuna bir de hızlı taarruz denizaltısı eşlik ediyor. Bu denizaltılar da Tomahawk füzeleri taşıyabiliyor.

Ancak ABD Donanması, denizaltıların yerleri ve hareketleri hakkında bilgi paylaşmaktan kaçınıyor.