ABD’nin ‘tehdit’ gerekçesine Küba’dan itiraz

Küba İçişleri Bakanlığı (Minint) Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi Başkanı ve ordu mensubu Albay Juan Carlos Poey, düzenlediği basın toplantısında, “Küba ABD için bir tehdit değildir” dedi.

Poey, Karayipler’de yer alan ülkesinin, Güney Amerika ile ABD arasındaki uyuşturucu akışına karşı “denizde bir tutma duvarı” işlevi gördüğünü ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Küba’ya yönelik enerji ve ekonomik yaptırımlarını, ülkenin ABD iç güvenliği açısından “tehdit” oluşturduğu gerekçesine dayandırıyor.

Havana yönetimi ise bu suçlamaları reddederek, uyuşturucuyla mücadelede bölgesel güvenliğe katkı sunduğunu savunuyor.