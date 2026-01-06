ABD’nin Venezuela müdahalesi Londra’da protesto edildi

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde toplanan yüzlerce protestocu, Venezuela’ya ve ABD Başkanı Donald Trump’ın hedef aldığı Latin Amerika ülkelerine destek eylemi düzenledi.

Savaşı Durdur Koalisyonu, Nükleer Silahsızlanma Kampanyası ve Venezuela Dayanışma Kampanyası’nın düzenlediği eylemde protestocular, Venezuela’ya destek ve ABD’ye tepki sloganları attı.

Burada kurulan platformdan eylemcilere seslenen Savaşı Durdur Koalisyonu Başkanı Lindsey German, “Yaşananlar uluslararası hukukun kesin bir ihlalidir. Maduro’nun görüntüleri, Roma İmparatorluğu'nda suçluların gezdirilip arenada gladyatörlere parçalatılması gibiydi.” dedi.

ABD’nin geçmişteki Latin Amerika ülkelerine müdahalelerini hatırlatan German, ABD’nin bölgede istediği gibi hareket ettiğini söyledi.

German, “Latin Amerika arka bahçeniz değildir demek için buradayız.” ifadesini kullanırken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve bazı Batılı liderleri Trump’a karşı sessiz kalmakla suçladı.

“Starmer, bir şey demeye korkuyor.” diyen German, sivil bir hareketle emperyalizmin ve savaşların durdurulması gerektiğini vurguladı.

"BUNLAR KENDİNİ SAVUNMA DEĞİL EMPERYALİZMDİR"

Ülkenin önde gelen işçi sendikalarından Ulusal Demiryolu, Denizcilik ve Ulaştırma Sendikası (RMT) Genel Sekreteri Eddie Dempsey konuşmasında, “Ülkede işçi sınıfının temsilcisi olarak Venezuela halkının yanındayız. Bağımsızlık ve egemenlik saldırı altında. ABD, gittiği yere şiddet götürüyor. ABD, çıkarları doğrultusunda çalışmadığı için tüm Latin Amerika’ya karşı hatta Grönland’a bile.” ifadelerini kullandı.

İrlanda milliyetçisi Sinn Fein’in İngiltere Parlamentosundaki Milletvekili John Finucane de “Bu saldırı kınanmalı. ABD’nin Latin Amerika’ya müdahaleleri hep felaket oldu. ABD, Orta Doğu’da da birçok saldırı yaptı, şimdi de Grönland’ı tehdit ediyor. Bu sırada İsrail, Filistin’i yok ediyor. Bunlar kendini savunma ya da güvenlik değil emperyalizmdir.” diye konuştu.

Finucane, ABD’nin Karayipler’de askeri yığınak yaptığını ve Trump’ın bölge ülkelerine karşı saldırgan ifadeler kullandığını belirterek, “Bu saldırılar, sadece Venezuela kaynaklarına yapılmıyor, kurallara dayalı dünya düzeni ve Birleşmiş Milletler Şartı da saldırı altında.” dedi.