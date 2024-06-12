ABD, Norveç'e yaklaşık 1,94 milyar dolarlık askeri satışı onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Norveç'e yaklaşık 1,94 milyar dolar (62,802,068,000.00 TL) değerinde gelişmiş orta menzilli havadan havaya füze ve diğer askeri ekipmanların satışına onay verdi.

AA
Yayınlanma: 12.06.2024 - 10:22
ABD, Norveç'e yaklaşık 1,94 milyar dolarlık askeri satışı onayladı
Abone Ol google-news

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan yazılı açıklamada, Norveç'in 300 adet "AIM-120C-8" Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze, 20 adet füze güdüm sistemi ve diğer askeri malzemeleri satın almak için talepte bulunduğu belirtildi.

"MEVCUT VE GELECEKTEKİ TEHLİKELERİ KARŞILAMA YETENEĞİ"

Yaklaşık 1,94 milyar dolarlık (62,802,068,000.00 TL)  füze ve askeri ekipmanlara ilişkin satın alma talebinin Dışişleri Bakanlığınca kabul edildiği aktarılan açıklamada, ilgili belgelerin Kongrenin onayına sunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, satışla Norveç'in halihazırda sahip olduğu füzelerin en son versiyonlarıyla değiştirilerek "mevcut ve gelecekteki tehlikeleri" karşılama yeteneğinin geliştirileceği kaydedildi.


ABD haberleri Norveç haberleri askeri ekipman haberleri

İlgili Haberler

Norveç'ten İsrail açıklaması: Kararları uygulamasını bekliyoruz

Norveç'ten İsrail açıklaması: Kararları uygulamasını bekliyoruz
Norveç'ten Rus vatandaşlarına kısıtlama

Norveç'ten Rus vatandaşlarına kısıtlama
İsrail, Filistin'i tanıyacağını duyuran İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini istişare için geri çağırdı

İsrail, Filistin'i tanıyacağını duyuran İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini istişare için geri çağırdı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler