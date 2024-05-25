Norveç'ten İsrail açıklaması: Kararları uygulamasını bekliyoruz
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırılarını derhal durdurmasına hükmettiği ihtiyati tedbir kararının bu ülke tarafından uygulanmasını beklediğini söyledi.
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UAD'nin bugün aldığı kararın "önemli" olduğunu vurguladı.
Kararla daha önce "İsrail'in uyması gereken" tedbirlerin pekiştirildiğini kaydeden Eide, "İsrail'in kararları uygulamasını bekliyorum" dedi.
Eide, "Geçici tedbir kararı verme yetkisi de dahil olmak üzere UAD'ye ve işlevlerine saygı gösterilmesi, uluslararası hukukun ve hukuk düzeninin güçlendirilmesi için elzem" diye konuştu.
UAD, aldığı yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.
İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da bölgeye kara saldırısı başlatarak, Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.
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