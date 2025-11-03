ABD nükleer test hazırlığında: Nükleer yarış yeniden mi başlıyor?

ABD, Pasifik Okyanusu üzerinde nükleer kapasiteye sahip bir kıtalararası balistik füze (ICBM) testi yapmaya hazırlanıyor.

Newsweek dergisinin yayınladığı navigasyon uyarılarına göre, testin bu hafta Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden fırlatılacak bir Minuteman III füzesini kapsaması bekleniyor.

Füzenin, Marshall Adaları’ndaki Ronald Reagan Balistik Füze Test Sahası’na ulaşacağı bildirildi.

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada yaptığı açıklamada Savunma Bakanlığı’na nükleer testlerin yeniden başlatılması talimatını verdiğini duyurmuştu.

Trump, bu kararın gerekçesini “Rusya ve Çin’in nükleer denemelerini sürdürmesi” olarak açıkladı.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, testlerin gerçek nükleer patlamalar içermeyeceğini, yalnızca nükleer silahların ateşleme sistemlerinin test edileceğini söyledi.

“MİNUTEMAN III” YENİDEN SAHNEDE

ABD Hava Kuvvetleri’nin nükleer üçlü savunma sisteminin (triad) bir parçası olan Minuteman III füzeleri, Colorado, Montana, Nebraska, Kuzey Dakota ve Wyoming eyaletlerinde konuşlandırılmış durumda.

Toplam 400 füze, yaklaşık 9 bin 600 kilometre menzile sahip. Her biri tek savaş başlığıyla donatılmış olsa da, teknik olarak iki ya da üç nükleer başlık taşıyabilecek kapasitede.

Hava Kuvvetleri yetkilileri, testlerin “rutin ve periyodik faaliyetler” kapsamında yürütüldüğünü, hiçbir şekilde “dış gelişmelere yanıt olarak” planlanmadığını vurguladı.

ABD’nin bu testi, son aylarda Rusya’nın nükleer torpido denemesi ve Çin’in tüm dünyayı vurma kapasitesine sahip yeni ICBM’yi tanıtması sonrasında geldi.

Uzmanlar, Washington’un bu hamlesinin küresel nükleer rekabeti yeniden hızlandırabileceğine dikkat çekiyor.