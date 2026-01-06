ABD operasyonu sonrası Machado konuştu: Tarihi bir dönüm noktası

Venezuela muhalefetinin önde gelen isimlerinden Nobel ödüllü Maria Corina Machado, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in yakalanmasının ardından, 3 Ocak tarihinin “adaletin zorbalığı yendiği gün” olarak tarihe geçeceğini söyledi.

Machado, Fox News’te yayımlanan Hannity programında yaptığı açıklamada, yaşananları tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

“3 Ocak, adaletin zorbalığı yendiği gün olarak tarihe geçecek” diyen Machado, şu ifadeleri kullandı:

“Bu sadece Venezuela halkı ve geleceğimiz için değil; özgürlük, insan onuru ve insanlık için de çok büyük bir adımdır.”

Machado, ABD’nin adımının Venezuela’da demokratik bir geçişin önünü açtığını savundu. Gelişmeyi “tarihi bir zafer” olarak niteleyen muhalefet lideri, özgür bir Venezuela’nın bölgesel ve küresel sonuçları olacağını dile getirdi.

“Özgür bir Venezuela, önce bir güvenlik müttefiki demektir” diyen Machado, ülkesinin Amerika kıtasındaki suç ağlarının dağıtılmasında kilit rol oynayacağını söyledi.

Venezuela’yı bir “suç merkezi” olmaktan çıkarıp enerji ve güvenlik merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

“PİYASALARI AÇACAĞIZ, GÖÇ EDENLERİ GERİ GETİRECEĞİZ”

Machado, iktidar değişimi halinde Venezuela’da hukukun üstünlüğünün tesis edileceğini, yabancı yatırımlar için güvenli bir ortam yaratılacağını ve milyonlarca Venezuelalının ülkesine geri döneceğini ifade etti.

“Sosyalist ve suç niteliği taşıyan bu rejimin halkımıza yaşattığı yıkımı geride bırakacağız” diyen Machado, Venezuela’nın Latin Amerika’da ABD’nin en güçlü müttefiki olacağını savundu.

Machado, Maduro’ya karşı katıldığı ön seçimleri açık farkla kazanmış, ancak hükümet tarafından adaylıktan men edilmişti. Bunun üzerine Edmundo González, Machado’nun yerine aday olarak gösterildi.

“Bu bir mucizeydi” diyen Machado, milyonlarca insanın katıldığı ön seçimlerin sivil toplum tarafından organize edildiğini hatırlattı.

Adaylık yasağının muhalefeti durdurmadığını vurgulayan Machado, González’in adaylığıyla ülke genelinde güçlü bir birlik sağlandığını söyledi.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜNÜ TRUMP'A İTHAF ETTİ

Machado’nun Venezuela’daki ABD destekli muhalefeti Nobel Barış Ödülü ile de ödüllendirildi. Machado, ödülü alırken ABD Başkanı Donald Trump’a ithaf ettiğini açıkladı.

“Ekim ayında bunu hak ettiğine inanıyordum. Bugün baktığımızda, 3 Ocak’ta yapılanların imkânsız olduğu söylenirken gerçekleştiğini görüyoruz” diyen Machado, Trump’ın dünya kamuoyuna neyi temsil ettiğini gösterdiğini savundu.

Machado, Trump yönetiminin adımlarının ardından Venezuela halkı adına teşekkür ederek, sürecin hem Venezuela hem de ABD açısından güvenlik sonuçları doğurduğunu söyledi.

“Maduro’nun adalet önüne çıkarılması, 30 milyon Venezuelalıyı özgürlüğe bir adım daha yaklaştırdı” diyen Machado, ABD’nin de bugün daha güvenli bir ülke olduğunu ileri sürdü.

TRUMP'IN, MACHADO'YA MESAFELİ DURUŞUNUN NEDENİ NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ

Washington Post (WP) gazetesine konuşan Beyaz Saray'a yakın iki yetkiliye göre, Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado'nun Nobel ödülünü kabul etmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini engelledi.

Ödülün Trump tarafından uzun süredir arzulanan bir prestij niteliği taşıdığını söyleyen yetkililer, Machado'nun ödülü kabul etmesinin "ciddi bir hata" olarak değerlendirildiğini aktardı.

Yetkililerden biri, "Eğer Machado ödülü Trump yüzünden kabul etmeyeceğini söyleseydi, bugün Venezuela'nın başkanı olurdu" değerlendirmesinde bulundu.