İsrail’den Halep'teki çatışmalara ilişkin açıklama: Şam'a tepki, Kürtlere destek

Şam yönetimi ile SDG arasında Mart ayında imzalanan 10 Mart Mutabakatı için tanınan sürenin sona ermesiyle, Suriye’de gerilim yeniden tırmandı.

Halep’te, yoğun Kürt nüfusa ev sahipliği yapan mahallelerin 'kapalı askerî bölge' ilan edilmesinin ardından, çatışmalar şiddetlendi. SDG’nin, Şam yönetimine entegrasyonu konusundaki çıkmaz, sahada kanlı bir krize dönüştü.

Bütün bunlar olurken, Tel Aviv yönetimi, Şam'daki HTŞ yönetimini, 'Kürt azınlığa yönelik sistematik baskı kurmakla' suçladı. Açıklamalar, ABD ara buluculuğunda kurulan 'İsrail–Suriye güvenlik mekanizması'nın hemen ardından geldi.

DIŞİŞLERİ BAKANINDAN AÇIKLAMA

AFP’ye göre, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Suriye güvenlik güçlerinin Kürt azınlığı hedef aldığını savunarak, bunun "yeni Suriye vaadiyle çeliştiğini" öne sürdü.

AFP’nin aktardığına göre Saar, X hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun sessiz kalması halinde şiddetin daha da artabileceği görüşünü savundu.

Açıklamanın tam metninde şu ifadeler yer aldı:

Suriye rejimi güçlerinin Halep kentindeki Kürt azınlığa yönelik saldırıları vahim ve tehlikelidir. Uluslararası toplum genel olarak, özellikle de Batı, IŞİD’e karşı cesurca ve başarıyla savaşan Kürtlere karşı bir onur borcu taşımaktadır. Suriye’nin çeşitli azınlıklarına yönelik sistematik ve ölümcül baskı, 'yeni bir Suriye' vaatleriyle çelişmektedir. Uluslararası toplumun sessiz kalması, Suriye rejimi tarafından şiddetin tırmandırılmasına yol açacaktır.

KÜRTLER NE İSTİYOR?

Çatışmalar, Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri arasında, Mart ayında varılan, ancak hayata geçirilemeyen anlaşmanın çökmesi sonrası yeniden başladı.

Söz konusu anlaşma, Kürtlerin yarı özerk yönetimi ve silahlı yapısının, Şam'da kontrolü ele geçiren yeni hükümete entegrasyonunu öngörüyordu.

Kürt tarafı belirli ölçülerde özerklik talep ederken, Şam yönetimi ve Türkiye, bu talebi reddediyor. İsrail ise Türkiye karşısında, Kürt milislere destek veriyor.

PARİS GÖRÜŞMESİNİN HEMEN ARDINDAN...

AFP’ye göre İsrail’in açıklamaları, Tel Aviv ile Şam arasında ABD baskısıyla kurulan, 'istihbarat ve iletişim mekanizması'nın hemen ardından geldi.

Taraflar 6 Ocak'ta Paris’te bir araya gelmiş ve ABD gözetiminde özel bir iletişim hücresi kurulması kararlaştırılmıştı.

AFP'ye göre, Trump, İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşması için bastırırken, İsrail yönetimi, geçmişte el-Kaide bağlantılı bir isim olan HTŞ lideri Ahmed Şara’ya 'temkinli' yaklaşıyor.

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ FAALİYETLERİ

İsrail, Aralık 2024’te Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından, işgal altındaki Golan Tepeleri çevresindeki askerden arındırılmış bölgeye sürekli olarak asker sevk etti ve o tarihten bu yana Suriye'nin güneyinde işgali genişleterek bugün başkent Şam'ın 20 kilometre yakınlarına kadar yaklaştı.

İsrail ordusu, Esad'ın devrilmesinden bu yana Suriye'de askeri unsurlar ve sivil altyapıya yönelik yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

İsrail’in son açıklamaları, Halep’teki çatışmaların yalnızca iç bir güvenlik sorunu değil, bölgesel güç dengelerini etkileyen yeni bir gerilim başlığına dönüştüğünü de ortaya koyuyor.