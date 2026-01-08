Fenerbahçe Mert Günok transferini resmen duyurdu: Sözleşme ayrıntıları belli oldu!

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Mert Günok'u renklerine bağladığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, altyapımızda yetişen ve uzun yıllar formamızı giyen Mert Günok’u yeniden kadrosuna kattı. Milli kaleci kendisini 2.5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNDÜ

Profesyonel kariyerine Fenerbahçe'de başlayan 36 yaşındaki file bekçisi, sarı-lacivertli kulüp ile 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Bursaspor ve Başakşehir formaları da giyen Mert Günok, turuncu-lacivertli ekip ile de Süper Lig'de zafere ulaşmıştı.

Milli kaleci, 2021 yazında imza attığı Beşiktaş'ta ise 2 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Tecrübeli eldiven, bu sezon 13 müsabakada siyah-beyazlıların kalesini korudu.