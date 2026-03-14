ABD ordusunda tartışma yaratan talimat: 'Savaş hukukunun ihlalidir'

ABD’li Demokrat Kongre üyesi ve eski ordu subayı Eugene Vindman, Pentagon yetkilisi Pete Hegseth’in ABD askerlerine verdiği iddia edilen “no quarter” (merhamet yok) talimatının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Vindman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hegseth’in son basın toplantısından bir görüntü paylaşarak söz konusu emrin savaş hukuku ve Cenevre Sözleşmeleri’ni ihlal ettiğini belirtti.

“‘No quarter’ emirleri savaş hukukunun ve Cenevre Sözleşmeleri’nin ihlalidir” diyen Vindman, Pentagon yönetiminin “yasadışı emirler verme konusunda bir örüntü oluşturduğunu” savundu.

Daha önce yüzlerce askere savaş hukuku konusunda eğitim verdiğini belirten Vindman, ABD askerlerinin uluslararası savaş hukukuna uyma yükümlülüğü bulunduğunu vurguladı.

Pentagon cephesinden daha önce yapılan açıklamalarda ise çatışmalarda artan sivil kayıplar gündeme gelmişti. Hegseth, bu süreçte “aptalca angajman kuralları” olarak nitelendirdiği bazı sınırlamaları gevşettiğini söylemişti.

“No quarter” NEDİR?

“No quarter”, askeri çatışmalarda veya korsanlık durumlarında kullanılan bir terimdir. Bu ifade, düşman askerlerinin esir alınmayacağı ve teslim olmaya çalışsalar bile öldürülecekleri anlamına gelir.

Bu tür bir emir uluslararası hukukta savaş suçu olarak kabul edilir. İlk kez 1899 Hague Convention ile yasaklanmış, daha sonra hem teamül hukuku hem de Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü kapsamında da suç sayılmıştır.

Hague Convention of 1907’nin 23. maddesine göre:

“Esir verilmeyeceğinin ilan edilmesi özellikle yasaktır.”

Bu nedenle bir ordunun “no quarter” emri vermesi, teslim olmak isteyen askerlerin öldürülmesini öngördüğü için uluslararası savaş hukukunun açık ihlali olarak değerlendirilir.