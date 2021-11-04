ABD, 'Pegasus'un sahibi İsrailli firmaları kara listeye aldı
ABD yönetimi, İsrail merkezli teknoloji firmaları NSO Group ve Candiru ile bir Singapur ve Rus şirketini, casus yazılım sattıkları gerekçesiyle kara listeye aldı.
ABD Ticaret Bakanlığı, hükümet yetkilileri, gazeteciler gibi belli başlı kişilerin hedef alınmasında kullanılmak üzere yabancı ülkelere casus yazılım sattıkları gerekçesiyle İsrailli NSO Group ve Candiru'yu ticaret kara listesine aldı.
Positive Technologies of Russia ve Singapur'dan Computer Security Initiative Consultancy PTE LTD de listede yer aldı. Bakanlık, bu şirketlerin bilgisayar ağlarına izinsiz erişim sağlamak için kullanılan siber araçların yasa dışı ticaretini yaptıklarını açıkladı.
Şirketlerin ABD ulusal güvenliğine veya dış politika çıkarlarına ters düşecek faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle kara listeye eklenmesi, ABD'deki muadillerinden kendilerine yapılan ihracatın kısıtlandığı anlamına geliyor. Bu, ABD güvenlik araştırmacılarının onlara bilgisayar güvenlik açıkları hakkında bilgi satmasını çok daha zor hale getiriyor.
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