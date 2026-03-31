ABD planına İran’dan yanıt: Sonsuzluğa kadar gömülecek bir hayal

İran'ın askeri sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hamlelerini “stratejik hata” olarak nitelendirdi.

Zülfikari, İran’ın tarih boyunca hiçbir baskıya boyun eğmediğini vurgulayıp, Hürmüz Boğazı’nın kontrolüne yönelik planların “sonsuzluğa kadar gömülecek bir hayal” olduğunu ifade etti.

İran Devrim Muhafızları (IRGC), boğazın tamamen kontrol altında olduğunu duyurdu. Açıklamada, düşman unsurların en küçük hareketinin dahi füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alınacağı belirtildi.

Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali Fadavi ise Hürmüz Boğazı’ndaki durumun küresel ekonomik etkilerinden ABD’yi sorumlu tuttu.

Fadavi, ABD’nin İran’a yönelik hedeflerinde başarısız olduğunu ve bu durumun uluslararası ticareti olumsuz etkilediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada ateşkes sağlanamaması ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmaması halinde İran’ın enerji altyapısını hedef alacaklarını duyurmuştu.

HÜRMÜZ İÇİN ULUSLARARASI PLAN

Öte yandan ABD yönetiminin, Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü çok uluslu bir yapıya devretme planı üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Daily Telegraph'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre bu öneri G7 toplantısında gündeme geldi.

Alternatif bir plan kapsamında ise Pakistan, Mısır, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın yer alacağı bir yapı ile Süveyş Kanalı benzeri geçiş ücretlerinin uygulanması da tartışılıyor.