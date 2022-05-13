ABD polisinden ‘ırkçı’ muamele iddiası

13 Mayıs 2022 Cuma, 14:33

ABD’nin güney eyaletlerden Georgia’da Delaware Üniversitesi, 9 Mayıs’ta açıklama yaparak Lakros sporu yapan kız takımının maçtan dönerken polisin ‘ırkçı’ muamelesine maruz kaldığını açıkladı.

Polisin küçük bir trafik kuralı ihlali sebebiyle durduğu takım otobüsündeki çoğunluğu siyahi öğrencileri, K9 köpekleriyle baştan aşağıya arayarak suçlarını itiraf etmeleri için korkutmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Delaware Üniversitesi Başkanı Tony Allen, olayla ilgili basına açıklama yaparak 20 Nisan’da Lakros sporu yapan kız takımının bir maçtan dönerken otobüsün küçük bir trafik ihlali sebebiyle durdurulduğunu belirtti.

Polisin çoğunluğu siyahi olan öğrencilerin bagajları dahil K9 köpekleriyle geniş çaplı arama yapmaya başladığını belirten Allen, öğrencilerin itiraf etmesi için polisin korkutma taktikleri sergilediğini ifade etti. Açıklamada, arama sonrasında polisin herhangi yasa dışı bir madde bulamadığı ve olayın görüntülerinin de çekildiğini vurgulandı.

Olayın Delaware kongre üyesi, Başsavcı ve Vali ile paylaşıldığını ifade eden Allen, yasal yollara başvuracaklarını belirtti. Kişilerin herhangi bir anda "güvende veya kurban olmaları" arasındaki çizginin çok ince olduğuna dikkat çeken Başkan Allen, "Bu hepimiz için, özellikle de renkli topluluklar ve onlara hizmet eden kurumlar için geçerlidir. Ortaya çıkan güçsüzleşme duyguları her zaman saldırganların nesnesidir" dedi.

Konuyu ilk defa basına taşıyan bir öğrenci, siyahi olmaları haricinde polisin basit bir trafik ihlalinden arama yapmasına sebep verecek bir durum söz konusu olmadığını belirtmişti.



