ABD raporu: İran’ın elinde binlerce deniz mayını var

ABD Kongresi için hazırlanan ve geçen yıl yayımlanan rapor, Haziran 2025’te İran, İsrail ve ABD arasında yaşanan 12 günlük çatışmanın ardından enerji piyasalarına olası etkileri inceledi.

Raporda İran’ın 2019 yılında 5 binden fazla deniz mayınına sahip olduğunun değerlendirildiği, 2025 yılı tahminlerinin ise bu sayının yaklaşık 6 bine yükseldiğini gösterdiği belirtildi.

Rapora göre İran’ın envanterinde çeşitli türlerde su altı mayınları bulunuyor.

Bunlar arasında gemi gövdelerine yerleştirilebilen “limpet” mayınları, su yüzeyinin altında asılı duran ve gemi temas ettiğinde patlayan bağlı mayınlar ile deniz tabanında bekleyerek yakındaki gemiyi algıladığında infilak eden “taban mayınları” yer alıyor.

“MAYIN DÖŞENMEYE BAŞLANDI” İDDİASI BOŞA ÇIKTI

ABD istihbaratına yakın iki kaynak ise CNN’e yaptıkları açıklamada İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın döşemeye başladığını iddia etti. Küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği bu boğaz, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Kaynaklara göre şu ana kadar yalnızca birkaç düzine mayın yerleştirildi. Ancak İran’ın küçük botlarının ve mayın döşeme kapasitesinin yüzde 80–90’ının hâlâ kullanılabilir durumda olduğu, bu nedenle gerekmesi halinde boğaza yüzlerce mayın yerleştirilebileceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ulaşım hattına mayın yerleştirdiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını söyledi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “İran Hürmüz Boğazı’na herhangi bir mayın yerleştirdiyse ki buna dair elimizde bir rapor yok. Bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İran’ın yerleştirilmiş olabilecek mayınları kaldırmasının gerilimi düşürmek açısından önemli bir adım olacağını da vurguladı.

Trump, “Eğer yerleştirilmiş olabilecek mayınlar kaldırılırsa bu doğru yönde atılmış büyük bir adım olacaktır” dedi.

Trump, bir sonraki paylaşımında, “Uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullandığımız aynı teknoloji ve füze yeteneklerini, Hürmüz Boğazı'nda mayın döşemeye çalışan tüm tekne ve gemileri kalıcı olarak ortadan kaldırmak için kullanıyoruz.Bunlar hızlı ve şiddetli bir şekilde bertaraf edilecektir. Dikkat!” ifadelerine yer verdi.

Trump, ”Son birkaç saat içinde, 10 adet aktif olmayan mayın döşeme botu ve/veya gemisini vurarak tamamen imha ettiğimizi ve daha fazlasının da yolda olduğunu bildirmekten memnuniyet duyarım!” dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait 16 mayın döşeme gemisinin imha edildiğini bildirdi.