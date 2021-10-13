ABD-Rusya, gerilimleri dindirme arayışında
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland dün Rus mevkidaşı Sergey Ryabkov ile ikili ilişkilerin ele alınması çerçevesinde Moskova’da bir araya geldi.
Ryabkov toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Görüşmelerin bir ilerlemeye yol açmadığını” belirtirken özellikle iki ülkedeki diplomatik temsilciliklerin çalışmasıyla ilgili konularda “Yakın zamanda ilişkilerin normalleşmesi için kayda değer adımlar atılmazsa gerilim potansiyeline” işaret etti. Reuters’ın haberine göre Rus Dışişleri, ABD’ye iki tarafın diplomatik misyonları üzerindeki tüm kısıtlamaların kaldırılması teklifinde bulundu.
ABD’li bir grup senatör geçen hafta, “ABD ile Rusya arasında diplomatik temsildeki orantısızlığı” gerekçe göstererek ABD Başkanı Joe Biden’a ülkedeki 300 Rus diplomatın geri gönderilmesi çağrısı yapmıştı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland’ın Moskova’ya gidebilmesi içinse Washington’ın bazı Rusları yaptırım listesinden çıkarttığı duyurulmuştu. Nuland, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın yönetiminde ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısıydı. Donald Trump’ın başkanlığı döneminde Dışişleri Bakanlığı’ndan ayrılmasının ardından, ABD’nin Rus bürokratlara kişisel yaptırımlar uygulamasına Rusya’nın misilleme yaptığı “kara listeye” alınmıştı.
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