Askeri kampta terör: 3'ü BAE subayı 6 asker öldü
Somali’nin başkenti Mogadişu’daki General Gorod Askeri Kampı’nda bir askerin açtığı ateş sonucu 3'ü üst düzey Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 6 asker hayatını kaybetti.
Somali’de askeri kampta ateş açıldı. Başent Mogadişu’daki General Gorod Askeri Kampı’nda bir askerin açtığı ateş sonucu, 3'ü üst düzey Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı dahil 6 asker hayatını kaybetti.
Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yapılan açıklamada saldırıyı yapan askerin örgütün üyesi olduğu belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Daha ilk seçimde sattılar'
- Sarhoşken yüzüstü uyudu: Kör oldu
- 'Bize özür borçlular'
- Kredi kartı kısıtlamaları neler olacak?
- Devlet tesisi soyuldu: 133 ton tavuk çaldılar
- Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe iddiası!
- ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı
- Füruzan hayatını kaybetti
- 'Tek kelimeyle ittifaka ihanet'
- Destici'den yurttaşa 'Yeniden Refah' tepkisi