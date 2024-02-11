Askeri kampta terör: 3'ü BAE subayı 6 asker öldü

Somali’nin başkenti Mogadişu’daki General Gorod Askeri Kampı’nda bir askerin açtığı ateş sonucu 3'ü üst düzey Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 6 asker hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 11.02.2024 - 09:26
Askeri kampta terör: 3'ü BAE subayı 6 asker öldü
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Somali’de askeri kampta ateş açıldı. Başent Mogadişu’daki General Gorod Askeri Kampı’nda bir askerin açtığı ateş sonucu, 3'ü üst düzey Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı dahil 6 asker hayatını kaybetti.

Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yapılan açıklamada saldırıyı yapan askerin örgütün üyesi olduğu belirtildi.


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