ABD saldırdı: 17 Husi öldürüldü

Yemen’deki İran destekli Husiler, ABD saldırılarında toplam 17 Husi mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 11.02.2024 - 09:19
ABD saldırdı: 17 Husi öldürüldü
Abone Ol google-news

Yemen’deki İran destekli Husiler ve ABD ile İngiltere güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Husiler tarafından yapılan açıklamada, ABD saldırılarında toplam 17 Husi mensubunun öldüğü bildirildi.

Açıklamada, ABD ve İngiltere işbirliğinde gerçekleştirilen operasyonlarda ölen Husi mensupları için başkent Sana’da bugün cenaze töreni gerçekleştirildiği aktarıldı.

Husiler, Gazze’deki saldırılar sona erene kadar İsrail'e giden ve İsrail ile bağlantılı tüm gemileri hedef alacaklarını açıklamıştı. Husilerin 19 Kasım’dan bu yana Kızıldeniz'deki saldırılarından küresel tedarik zinciri olumsuz etkilenmişti. ABD ise ticari ve savaş gemilerine yönelik saldırılara karşılık defalarca Husilere ait askeri noktalara hava saldırısı düzenlemişti. Geçtiğimiz hafta da Husiler, ABD ve İngiliz gemilerine Kızıldeniz’de füze fırlatıldığını duyurmuş, ardından da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nden geçen 2 gemiye 6 gemisavar balistik füze ateşlediğini, bir gemide hasar meydana geldiğini bildirmişti.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tecavüzün üstünü örtenler yargılanacak

Tecavüzün üstünü örtenler yargılanacak
Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege’nin hayali gerçek oldu! Mauro Icardi ile tanıştı

Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege’nin hayali gerçek oldu! Mauro Icardi ile tanıştı
Merkez Bankası'nda kriz sürüyor... Ve baba Erol Erkan konuştu: 'Düğmeye bastılar'

Merkez Bankası'nda kriz sürüyor... Ve baba Erol Erkan konuştu: 'Düğmeye bastılar'
İsmail Kartal’dan tepki: ‘Oyuncular yerden kalkmıyor’

İsmail Kartal’dan tepki: ‘Oyuncular yerden kalkmıyor’
Haim Revivo'dan Jehezkel paylaşımı

Haim Revivo'dan Jehezkel paylaşımı
Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’

Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’
Muz liflerindeki mucize... Neden ziyan etmemeliyiz?

Muz liflerindeki mucize... Neden ziyan etmemeliyiz?
Yasemin Sakallıoğlu Cem Yılmaz’ın bilet fiyatlarına gönderme yaptı: ‘Ekstradan temizliğe giderim’

Yasemin Sakallıoğlu Cem Yılmaz’ın bilet fiyatlarına gönderme yaptı: ‘Ekstradan temizliğe giderim’
Soylu’ya gol atan karar

Soylu’ya gol atan karar
‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!

‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!
Son dakika... Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

Son dakika... Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte

Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte