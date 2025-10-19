ABD Savaş Bakanı'nın kravatı tartışma konusu oldu

ABD'li sosyal medya kullanıcıları, iki gündür ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’in kravatını konuşuyor.

Geçen Cuma günü Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı görüşmede, Hegseth’in taktığı kırmızı, beyaz ve mavi çizgili kravat, diplomatik çevrelerde adeta bir 'bayrak krizi' başlattı.

'RUS BAYRAĞI' DİYENLER VAR

Kravatın renkleri, birçok kişi tarafından Rusya bayrağıyla birebir benzer olarak yorumlandı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan fotoğraflarda, Hegseth’in kravatı Rus bayrağı görseliyle yan yana paylaşıldı.

Tartışmayı büyüten bir hamle de Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı ve Putin’in özel temsilcisi Kirill Dmitriev’den geldi.

Dmitriev, dün (Cumartesi) X (eski adıyla Twitter) hesabında Hegseth’in fotoğrafını paylaşıp yanına Rus bayrağını ekledi.

Bu paylaşım, bazı kullanıcılar tarafından, 'ABD Savunma Bakanı’nın sembolik bir mesaj verdiği yönünde alaycı bir kutlama' olarak yorumlandı.

QANON GÖNDERMESİ GERGİNLİĞİ ARTIRDI

Dmitriev bununla da kalmadı; gönderisine Trump yanlısı komplo hareketi QAnon’a atıfta bulunan bir ifade ekledi. QAnon, ABD’de 'devletin derin bir yapı tarafından yönetildiğine' inanan aşırı sağcı bir hareket olarak biliniyor.

Bu ayrıntı, paylaşımın sadece alay değil, aynı zamanda ideolojik bir provokasyon içerdiği yorumlarına neden oldu.

VANCE, 'KRAVATI' SAVUNDU

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Hegseth’e destek vererek tartışmaya dahil oldu. Vance, dün akşam X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Savunma Bakanı’nın kravatı, Amerikan bayrağının renklerini taşıyor.

Ancak birçok yorumcu, kravatın tasarımının ticari olarak 'Rus bayrağı kravatı' adıyla satılan modelle birebir aynı olduğunu vurguladı.

Bu tartışmayı daha da alevlendirdi.

Bunun üzerine Dmitriev yeniden devreye girip Vance’in paylaşımına şu yanıtı verdi:

Belki de iki ülkenin bayraklarının aynı renklere sahip olması iyi bir şeydir.

YUMUŞAMA SİNYALLERİ

Kravat krizi, Zelenskiy’nin Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı kritik görüşmenin hemen ardından patlak verdi. Ukraynalı lider, Washington’dan daha fazla uzun menzilli füze ve gelişmiş hava savunma sistemi talep etmişti.

Ancak Trump, görüşme sonrası yaptığı açıklamada “Kiev’in artık daha fazla füze almasına gerek kalmamasını umduğunu” belirtti. Trump'ın, “Savaşı bitirmenin zamanı geldi, Putin barış istiyor” sözleri, 'Rusya’ya yönelik yumuşama sinyali' olarak yorumlandı.