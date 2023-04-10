ABD savaş gemisinin Çin karasularına girdiği bildirildi

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 09:47

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 10:01

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli, ABD'nin Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Milius'un Güney Çin Denizi'ndeki Spratly Adaları yakınlarındaki Çin karasularına "yasadışı" bir şekilde girdiğini söyledi.

Çin Merkez Televizyonu'nun (CCTV) aktardığı haberde, "10 Nisan'da USS Milius güdümlü füze destroyeri, Çin hükümetinin onayı olmadan Çin'in Nansha adaları yakınlarındaki Meiji Resifi çevresindeki sulara yasadışı olarak girdi" denildi.

Tian Junli, Güney Komutanlığı'na bağlı deniz ve hava kuvvetlerine ABD savaş gemisini takip etme emri verdiğini de dile getirdi.

Tian, "Çin'in, Güney Çin Denizi'ndeki adalar ve çevresindeki sular üzerinde tartışılmaz egemenliği vardır ve Güney Komutanlığı kuvvetleri her zaman yüksek alarm durumundadır" dedi.

Çin'in Doğu Komutanlığı, 8-10 Nisan tarihlerinde Tayvan Boğazı'nda tatbikat yapılacağını duyurmuştu.