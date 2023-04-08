Çin, Tayvan çevresinde 'savaşa hazırlık' tatbikatı başlattı

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 09:24

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 09:24

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı tarafından Tayvan etrafında savaşa hazırlık devriyeleri ve tatbikatlar başlatıldı.

Söz konusu tatbikatların 10 Nisan'a kadar süreceği bildirildi.

Ordu Sözcüsü Shi Yi, devriye ve tatbikatların, Tayvan Boğazı'nın deniz ve hava sahasında, adanın güney ve kuzey sahillerinin açıklarında ve adanın doğusuna doğru gerçekleştirildiğini söyledi.

Operasyonların "Tayvan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı güçler ile dış güçler arasındaki gizli anlaşma ve provokatif faaliyetlere karşı sert bir uyarı vazifesi göreceğini belirten Shi, operasyonların Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli olduğunu sözlerine ekledi.