ABD savaş uçakları, Rus bombardıman uçaklarının önünü kesti
ABD savaş uçakları, Alaska yakınlarında iki Rus bombardıman uçağının önünü kesti.
ABD'nin, Alaska hava sahasına yaklaşan iki stratejik Rus Tu-95 bombardıman uçağını önlediği bildirildi.
Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD) tarafından yapılan açıklamada "Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesine giren iki Rus Tu-95 Vedmid bombardıman uçağını tespit edildiği ve önlerinin kesildiği" belirtildi.
NORAD, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarının Rus bombardıman uçaklarını engellemek için gönderildiğini aktardı.
Rusya'ya yanıt vermeye hazır olduklarını aktaran NORAD, "daha önce olduğu gibi, Kuzey Amerika ve Kuzey Kutbu'nun egemenliğini korumak için bir dizi yanıt seçeneğini uygulamaya hazırız" açıklamasında bulundu.
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