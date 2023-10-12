ABD Savunma Bakanı Austin İsrail’i ziyaret edecek

Yayınlanma: 12.10.2023 - 22:46

Güncelleme: 13.10.2023 - 00:34

ABD’den İsrail’e üst düzey ziyaretler devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de yarın İsrail’i ziyaret edecek. Austin, ziyaret kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

Austin İsrail ziyareti hakkında isminin açıklanmaması koşuluyla basına konuşan üst düzey ABD’li yetkili, "İsrailli liderlerle operasyonel planları ve bu çatışmaya yönelik hedefleri hakkında derinlemesine konuşmayı dört gözle bekliyor. Bakan Austin orada İsrail’in güvenlik yardımı ihtiyaçlarını tartışacak" dedi.

BLINKEN, ORTA DOĞU TURU YAPACAK

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Blinken’ın İsrail’in ardından Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ı ziyaret edecek belirtilerek, Bakan Blinken’ın ziyaretleri sırasında üst düzey yetkililerle bir araya geleceği ifade edildi.

Açıklamada, Bakan Blinken’ın çatışmanın yayılmasının önlenmesine yardımcı olmak, rehinelerin derhal ve güvenli bir şekilde serbest bırakılmasını sağlamak ve sivillerin korunmasına yönelik mekanizmaları belirlemek için bölgesel ortaklarla işbirliği yapacağı aktarıldı.