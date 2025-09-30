ABD Savunma Bakanı Hegseth: Şişman general istemiyorum

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Virginia’daki Quantico üssünde üst düzey askeri yetkililerle yaptığı toplantıda fazla kilolu komutanları hedef aldı.

Hegseth, “Pentagon’un koridorlarında şişman generaller ve amiraller görmek kabul edilemez. Bu, ülke için kötü bir görüntü” dedi.

Hegseth, “savaşçı ruhunu” yeniden inşa etmeyi hedeflediğini belirterek, fiziksel uygunluğun bu vizyonun merkezinde olduğunu söyledi.

Hegseth, “Her rütbeden her asker yılda iki kez boy ve kilo standartlarını karşılamak zorunda” diye konuştu.

Kendi düzenli spor yaptığını vurgulayan Hegseth, “Savaş Bakanı olarak ben sert antrenman yapabiliyorsam, ordudaki herkes yapabilir” ifadelerini kullandı.

“KATILMIYORSANIZ İSTİFA EDİN”

Hegseth, politikalarına katılmayan generallerin görevi bırakmasını isteyerek, “Eğer söylediklerim yüreğinizi sıkıştırıyorsa, onurlu olan istifa etmektir” dedi.

Hegseth, geçmişte orduda uygulanan Covid-19 aşı zorunluluğunu, çevreci enerji politikalarını ve trans bireylere ilişkin yaklaşımları eleştirdi:

“Generaller, erkekle kadının aynı şey olduğuna, kendini kadın sanan erkeğin normal olduğuna inandırıldı. Aşıyı reddeden Amerikalıları ordudan attılar. Bunlar sivil liderlerin hatalı politikalarıydı.”

ESKİ KOMUTANLARA SERT SÖZLER

Hegseth, Başkan Donald Trump’ın da eleştirdiği emekli üst düzey isimleri hedef aldı.

Eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın eski başkanı Frank McKenzie’yi sert ifadelerle eleştiren Hegseth, “Yeni pusula belli: Milley ve McKenzie gibi isimlere veda, Schwarzkopf ve Patton gibi komutanlara merhaba” dedi.