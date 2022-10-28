ABD Savunma Bakanı tarih verdi: Kasım'da NASAMS sistemini gönderiyoruz
ABD, NASAMS hava savunma sistemlerinin Kasım ayı başlarında Ukrayna'ya tedarik edileceğini söyledi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin konuştu.
Lloyd Austin, NASAMS hava savunma sistemlerinin Kasım ayı başlarında Ukrayna'ya tedarik edileceğini söyledi.
Austin, "Onların (Ukraynalılar) her şeyden çok hava savunma ekipmanına ihtiyaçları var ve bu yüzden Ukrayna Savunması Temas Grubu'nun son toplantısını yaptığımızda bunu gerçekten vurguladık" dedi.
NASAMS hava savunma sisteminin kullanımı için Ukraynalı askerlerin eğitileceğini de belirten Austin, "NASAMS sistemini hızlı bir şekilde almaları için süreci zorluyoruz ve önümüzdeki ay bu sistemi teslim edebileceğimizi ve Ukraynalı birlikleri eğitebileceğimizi umuyoruz" diye konuştu.
Austin ayrıca, ABD'nin Ukrayna'ya mümkün olan en kısa sürede çok sayıda hava savunma sistemi mühimmatı transfer etmek için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.
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