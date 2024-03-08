ABD seçimleri ne zaman, adaylar kimler?

ABD'de başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken hazirana kadar devam edecek ön seçim süreci de hız kesmeden devam ediyor. Peki, Amerika seçimleri ne zaman? Amerika'da başkan adayları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 09:44
ABD seçimleri ne zaman, adaylar kimler?
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ABD yeni başkanını seçmek için bu yıl oy kullanacak. Başkanlık seçimleriyle birlikte yapılacak Kongre seçimlerinde ise 100 üyesi bulunan Senatonun üçte biri ve 435 üyesi bulunan Temsilciler Meclisinin tamamı değişecek. Peki, Amerika seçimleri ne zaman? Amerika'da başkan adayları kimler?

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

ABD'de 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024'te yapılacak. Amerikan halkı, Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi Parti adayı arasındaki tercihini 5 Kasım'da yapacak.

ABD'DE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

ABD'de Kasım ayında yapılacak Başkanlık Seçimleri öncesinde milyonlarca seçmen ön seçimlerde oy kullandı. En fazla eyalette ön seçime gidilen ve Süper Salı adıyla bilinen 5 Mart'ta Cumhuriyetçi Parti 15, Demokrat Parti ise 16 eyalette ön seçim yaptı.

Seçimlerde Başkan Biden ile eski Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmak için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump zafer elde etti. Vermont'taki Cumhuriyetçi yarıştan galip çıkan Trump'ın adaylıktaki rakibi Nikki Haley başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı. Haley'nin çekilmesiyle Trump, Cumhuriyetçilerin yarıştaki tek aday adayı olarak kaldı. Demokrat Parti'de Biden'ın karşısında ciddi bir rakip yok.

5 Kasım'daki seçimin, Biden ve Trump arasındaki 2020 yarışının bir tekrarı olacağı artık neredeyse kesin. Ön seçimlerde ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan Samoası haricinde tüm eyaletlerde kazanırken, Trump 14 eyalette zafer elde etti.

Biden'ın kazandığı eyaletler arasında Alabama, Arkansas, California, Colorado, Iowa, Maine, Massachusetts, Minnesota, Kuzey Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont ve Virginia bulunuyor. Trump ise Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Kuzey Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah ve Virginia'da büyük zaferler elde etti.


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