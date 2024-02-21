ABD Senatörü terör listesine alındı

Rusya, montajlanmış bir videoda Ukrayna lideri Volodomir Zelenski'ye "Bu harcadığımız en iyi para" dediği görülen ABD Senatörü Lindsey Graham'i terör listesine aldı.

AA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 09:40
ABD Senatörü terör listesine alındı
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Rus devletinin finansal denetim kurumu Rosfinmonitoring, ABD'li Senatör Lindsey Graham'i "radikaller ve teröristler" listesine aldı. 

Rusya'da "radikaller ve teröristler" listesine alınanların banka hesapları mahkeme kararı olmadan dondurulabiliyor.

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Moscow Times, Graham'in Rusya'da bir banka hesabının olmadığının ve yakın zamanda Rusya'ya seyahat etmeyeceğinin düşünüldüğünü aktardı.

Mayıs ayında Rusya İçişleri Bakanlığı, Graham hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Bakanlık o dönem paylaşılan bir videoda Graham'in "ABD'nin finansal desteği Rusları öldürüyor" dediği gerekçesiyle kararın çıkarıldığını belirtmişti.

Bahsi geçen montajlanmış videoda Graham'in Ukrayna lideri Volodomir Zelenski'ye ayrı ayrı konuşmalarda "Ruslar ölüyor" ve "Bu harcadığımız en iyi para" dediği görülüyordu. 

Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı da Graham'in "harcadığımız en iyi para" yorumunu Rus askerlerin ölümü için yaptığını söyleyerek tepki göstermişti. 


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