ABD Senatosu 6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili istihbarat kurumlarını suçladı

Yayınlanma: 28.06.2023 - 09:23

Güncelleme: 28.06.2023 - 09:23

ABD Senatosu’nun Senato İç Güvenlik ve Devlet İşleri Komitesindeki Demokratlar tarafından, 6 Ocak 2021’de ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın destekçileri tarafından Kongreye düzenlenen kanlı baskına ilişkin 105 sayfalık rapor yayınladı. Raporda, FBI, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) ve diğer kurumlardaki istihbarat personelinin Aralık 2020'deki şiddet uyarılarını görmezden geldiği belirtilerek, 6 Ocak'ta 140'tan fazla polis memurunun yaralanmasına ve çok sayıda ölüme neden olan saldırıyı önlenememesi konusunda söz konusu kurumların birbirlerini suçladıkları ifade edildi.

Aralık 2020'de FBI’ın aşırı sağcı Proud Boys adlı aşırılık yanlısı grubun "insanları tam anlamıyla öldürmek için" başkent Washington DC’ye olmayı planladığına dair bilgi aldığı aktarılan raporda, istihbarat teşkilatlarının 3-4 Ocak 2021'de sosyal medyada silahlı şiddet ve Kongre Binası'na baskın çağrısı yapan çok sayıda paylaşımdan haberdar olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, "6 Ocak sabahı 8.57 gibi geç bir saatte, DHS Ulusal Operasyonlar Merkezinde kıdemli bir görevli raporuna, ‘Burada sivil itaatsizlik belirtisi yok’" ifadelerini yazdığı açıklandı. Öğleden sonra 14:58'de Kongre’de bir isyan ilan edildiğinde ve Kongre Binası tecrit altına alındığı sırada DHS'nin İstihbarat ve Analiz Ofisi'nin sosyal medyadaki paylaşımları kaydettiği aktarılan raporda, daha şiddetli eylemler çağrısında bulunulduğunu ancak güvenilir bilgi kaynağı bulunmadığı için söz konusu istihbarat raporunda belirtildiği ifade edildi.

ABD’de 2020’de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından patlak veren kitlesel protestolar sırasında İstihbarat ve Analiz Ofisinin o zamanlar "ABD vatandaşları hakkında aşırı istihbarat toplamakla" eleştirildiği hatırlatılan raporda, 6 Ocak tarihine doğru bunun bir gevşemeye yol açtığına ve ardından analistlerin gördükleri açık kaynaklı istihbaratı bildirmekte tereddüt ettiğine dikkat çekildi.

Raporda, federal hükümetin iç istihbarat toplama, analiz ve yayma süreçlerinin yeniden değerlendirilmesine açık bir ihtiyaç olduğu sonucuna varıldı.

İç Güvenlik Bakanlığından bir sözcü yaptığı açıklamada, bakanlığın 2021'in başlarından bu yana mahremiyeti ve medeni hakları korurken "iç güvenlik tehditleri hakkında istihbarat toplama ve üretme kapasitesini artırmak için adımlar" attığını belirtti.



KONGRE BASKINI

Trump'ın Kasım 2020'deki Başkanlık seçimlerini kaybetmesinden sonra seçimin "hileli" olduğunu iddia etmesi üzerine Trump destekçileri Kongre Binası'na yürüyerek baskın düzenlemişti. 5 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı olayın ardından ABD Başkanı Joe Biden, 6 Ocak saldırılarını "ABD'nin en karanlık günü" olarak nitelendirmişti.

