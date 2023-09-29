ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'ndan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması

Yayınlanma: 29.09.2023 - 07:53

Güncelleme: 29.09.2023 - 07:53

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu başkanlığını Bob Menendez'den devralan kıdemli Demokrat senatör Ben Cardin, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgileceğinin belirten Cardin, F-16 satışıyla ilgili kararlarında, İsveç'in NATO üyeliğine kabul edilmesinden başka konuların da etkili olacağını söyledi.

Başkanlıktaki ikinci gününde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cardin, "Bu konuyla ilgili olarak yönetimle görüşmeliyim çünkü bu sadece tek bir konuyu değil, birçok konuyu içeriyor" dedi.

Türkiye ile İsveç'in NATO üyeliği konusunu Çarşamba günkü NATO Büyükelçileri toplantısında görüştüklerini vurgulayan Cardin, "Türkiye bunun gelecek ayın ilk yarısından hallolacağını söylüyor. Bu olursa en azından NATO sorunu çözülmüş olur. Ama müzakerelerde ilerledikçe buna ek daha birçok konuyu tartışmamız gerekiyor" dedi.

Türkiye'ye F-16 satışı konusunda bir diğer açıklama da Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch'ten geldi.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun kıdemli üyesi Risch VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Türkiye sorumlu bir NATO müttefiki gibi davranmaya karar verir ve geçen yıl yapmış olması gerekeni yaparsa F-16 yolunun açık olmasını bekliyorum” dedi.

Komitenin başkanlığı, Senatör Menendez'in, hakındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle iç tüzük gereği geçici olarak istifa etmesiyle bu hafta başında Cardin'e geçti.

Demokrat Parti kuralları gereğince, liderlik ya da başkan pozisyonunda olan bir Kongre üyesinin, hakkında bir suçlama getirilmesi halinde bu görevinden istifa etmesi gerekiyor.