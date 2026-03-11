ABD Senatosu’nda İran’daki okul saldırısı tartışması

ABD Senatosu Demokrat Lideri Chuck Schumer, ABD Başkanı Donald Trump’ı İran’da Şecere-i Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlenen ve yüzlerce kişinin öldüğü saldırıya ilişkin kamuoyunu yanlış bilgilendirmekle suçladı.

Schumer, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump’ın saldırıya ilişkin açıklamalarını hedef aldı.

Demokrat lider, “Donald Trump yalan söyledi” ifadelerini kullanarak, ilkokulun bombalanmasına İran’ın kendisinin neden olduğu yönündeki iddiaların yönetim içinde başka hiçbir yetkili tarafından dile getirilmediğini söyledi.

Schumer, “Donald Trump yalan söyledi. İdare içindeki hiçbir lider, Pete Hegseth bile, İran'daki bir kız okulunda 170 kişinin ölümüne neden olan bombardımanın İran'ın tomahawk füzeleri tarafından gerçekleştirildiğini iddia etmiyor. Tam, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail'in 28 Şubat tarihinde başlayan İran saldırılarının ilk gününde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab şehrindeki Şecere-i Tayyibe Kız İlkokulu’nun hedef alındığı ve yaklaşık 180 kız öğrenci ve öğretmenin öldüğü duyuruldu.

Bazı bulguların, patlamaya ABD yapımı Tomahawk füzesinin neden olmuş olabileceğine işaret ettiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin resmi bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.