ABD Senatosu’nda panik anları: Cumhuriyetçi lider yere yığıldı

ABD Senatosu’ndaki en kıdemli isimlerden biri olan Cumhuriyetçi Parti lideri Mitch McConnell, Kongre binasına giderken kamera önünde yere düştü.

Senato ofis binasındaki koridorda yürüyen McConnell, bir danışmanının koluna tutunmaya çalıştıktan birkaç saniye sonra yere kapaklandı.

McConnell, bir güvenlik görevlisi ve danışmanı tarafından hemen ayağa kaldırıldı.

Yerden kalktıktan sonra çevresindekilere el sallayan senatör, kısa süre sonra topal şekilde yürüyerek oylamaya katılmak üzere Capitol binasına geçti.

Olay, çevreci aktivist grup Sunrise Movement tarafından görüntülendi.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

McConnell, ABD Senatosu tarihinin en uzun süre görev yapan parti lideri olma unvanına sahip. Ancak son yıllarda bir dizi düşme ve sağlık sorunu yaşaması, kamuoyunda endişelere yol açtı.

İLK DÜŞÜŞÜ DEĞİL

Cumhuriyetçi senatör, son dönemde birden fazla kez kameralar karşısında donakaldığı görüntülerle gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz Şubat ayında yaşadığı bir dizi düşme sonrası bir süre tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı.

McConnell’in sözcüsü o dönemde, “Sol bacağındaki çocuk felci kalıntıları bazen denge sorununa yol açıyor, ancak bu durum çalışma temposunu etkilemeyecek” demişti.

83 yaşındaki siyasetçi, Aralık ayında Capitol’deki bir öğle yemeği sırasında düştüğünde bileğinde burkulma ve yüzünde kesikler oluşmuştu.

2023’ün başındaki bir başka ciddi düşme olayı ise beyin sarsıntısı ve kaburga kırığı nedeniyle kısa süreli hastaneye yatmasına yol açmıştı.

Yedi dönemdir senatörlük yapan McConnell, Şubat ayında yaptığı açıklamayla 2026’da yeniden aday olmayacağını duyurmuştu.