ABD Senatosu’nda Finlandiya-İsveç oylaması, Bir senatör hayır oyu verdi
ABD Senatosu, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği kapsamında oylama yaptı. Oylama sonucunda 95’e 1 oyla iki ülkenin NATO üyeliği senatoda onaylandı. Missouri Senatörü Josh Hawley, oylamada hayır oyu veren tek senatör oldu.
ABD Senatosu’nda düzenlenen oylama ezici üstünlükle sonuçlandı. Senatörlerden 95’i, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasını kabul eden ‘evet’ oyunu kullanırken; tek hayır oyu Missouri Senatörü Josh Hawley’den geldi.
Hawley, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO’nun genişlemesinin ABD’nin güvenliğini artırmayacağını belirterek, “Önceliğimiz dışarıda Çin’e karşı mücadele etmek ve içeride sınırlarımızı korumak olmalıdır. NATO'yu genişletmek için bugünkü oylama basit bir seçim sunuyor; ya Avrupa'ya daha fazla asker, kaynak ve harcama yapacağız ya da bir numaralı rakibimiz Çin’e odaklanacağız. İkisine birden öncelik veremeyiz” dedi.
Video Haberler
- Zonguldak'ta seyir halindeki midibüs alev alev yandı
- Yoğun bakıma yatışlarda artış
- Apartmandan elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada
- İşte EYT düzenlemesinde masadaki formüller
- 'İktidarı sallantıda'
- Soylu'dan KPSS açıklaması
- 'Yeni planı için destek elde edemedi'
- İstanbul'da feci kaza: Bir çocuk öldü, 4 yaralı
- Hesabını kapattı ama tweetler ortaya çıktı
- '7 ve üzeri şiddetinde deprem olabilir'
En Çok Okunan Haberler
-
- O isim istifasını verip; ülkeyi terk etti
- Eski ÖSYM Başkanı Aygün ilk kez konuştu
- KPSS ile ilgili büyük iddia!
- Hesabını kapattı ama tweetler ortaya çıktı
- 'Cumhurbaşkanı adayıyım!'
- 'Tarihi rekor geliyor' diyerek uyardı
- 'Yeni planı için destek elde edemedi'
- Yayıneviyle ilgili çarpıcı iddialar
- 'Kendi sahamızda da güzel bir sonuçla tur atlarız'
- Bayrampaşa Hali'ndeki işçiler ayağa kalktı