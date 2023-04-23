ABD, Sudan'daki tahliyelerin hızlı ve sorunsuz bir şekilde yapıldığını duyurdu

Yayınlanma: 23.04.2023 - 12:32

Güncelleme: 23.04.2023 - 12:32

Amerikan yetkililer operasyonun “hızlı ve sorunsuz” bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Üç Chinook helikopterinin ABD Büyükelçiliği yakınlarına indiği Pazar günkü operasyonla yaklaşık 100 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da Fransız vatandaşlarının ve diplomatlarının da ülkeden tahliyesine başlandığını bildirdi.

Geçen hafta Sudan’da iki karşıt silahlı gücün arasında çatışmalar meydana geldi.

Ülkenin resmi ordusu ile Hızlı Destek Birlikleri adındaki paramiliter güçler arasında yaşanan çatışmalarda başkentte büyük patlamalar meydana geldi; yüzlerce kişi öldü, binlerce kişi ise yaralandı.

Biden, yaptığı açıklamada, “Verdiğim emirle birlikte, ABD ordusu Hartum’daki hümümet personelini ülkeden çıkarmak için operasyona başladı” dedi.

Amerikan Korgeneral Douglas Sims, 100’den fazla Amerikan askerinin Cibuti’deki ABD üssünden ilk olarak Etiyopya’ya, ardından da Sudan’a uçtuğunu; bir saatten kısa bir sürede operasyonun tamamlandığını belirtti.

Biden, “operasyonda oynadıkları kritik rol için” Cibuti, Etiyopya ve Suudi Arabistan’a teşekkür etti.

Hartum’daki ABD Büyükelçiliği de operasyonun ardından kapatıldı.

ABD hükümeti, Sudan’daki vatandaşlarına konsolosluk hizmeti veremeyeceği gibi, bu kişilerin tahliyesi için de yeterli güvenli ortamın henüz oluşmadığını söyledi.

Geçen haftadan bu yana şiddet olaylarının yoğun bir şekilde yaşandığı Sudan’ın başkentinde, Cumartesi günü 150 yabancı ülke vatandaşı da Suudi Arabistan’ın Cidde limanına tahliye edildi. Bu kişilerin büyük çoğunluğu Körfez ülkelerinden diplomatlar ve uluslararası yetkililerdi. Aralarında aynı zamanda Mısır, Pakistan ve Kanadalı kişiler de vardı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da Pazar günü “hızlı bir tahliye operasyonunun” başlatıldığını duyurdu.

Sudan’da henüz duyurulmuş resmi bir ateşkes yok.

SUDAN'DA NELER OLUYOR?

Başkent Hartum'da 15 Nisan'da her iki tarafın liderleri arasında Sudan'ın nasıl yönetilmesi gerektiği ve ve sivil yönetime geçiş süreci konusunda çıkan anlaşmazlıkların ardından sokak çatışmaları patlak verdi.

Ana anlaşmazlık noktalarından biri, 100 bin kişilik RSF'yi orduya dahil etme planları ve daha sonra yeni gücü kimin yöneteceği.

Çatışmalar, RSF üyelerinin ülke çapında yeniden konuşlandırılması nedeniyle günlerce süren gerilimin ardından başladı. Ordu bu adımı bir tehdit olarak görüyordu.

General Abdulfettah el-Burhan, silahlı kuvvetlerin başı ve fiilen ülkenin devlet başkanı.

Hızlı Destek Güçleri’nin (RSF) lideri, daha çok ‘Hemedti’ olarak bilinien General Mohamed Hamdan Dagalo ise onun yardımcısı.