ABD: Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin ofislerine yapılan saldırılardan endişeliyiz
ABD yönetimi, terör örgütü YPG/PKK'nın adını zikretmeden, muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) ofislerine yapılan saldırılardan "derin endişe duyduğunu" açıkladı.
ABD'nin Suriye Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın adı zikredilmeden ENKS ofislerine yönelik saldırılar kınandı.
Açıklamada, "ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki çeşitli ENKS ofislerine yapılan saldırılardan derin endişe duymaktadır. Göz korkutma ve şiddetin siyasi söylemde hiçbir yeri yoktur. Tüm tarafları, herkese fayda sağlayacak çözümler peşinde barışçıl bir şekilde iletişim kurmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.
YPG/PKK'NIN SALDIRILARI
Terör örgütü YPG/PKK, önceki gün Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinin Derbasiye ilçesinde ENKS ofisini basarak ateşe vermişti.
Muhalif Kürt grup ENKS'den yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PYD/YPG/PKK'ya bağlı bir grubun, Derbasiye ilçesinde (ENKS üyesi) Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye'nin (KDP-S) bürosunu bastığı belirtilmişti. Teröristlerin büroyu molotofkokteyli ile ateşe verdiği ifade edilmişti.
Açıklamada, bu saldırının ilk olmadığı ve ENKS'ye üye partilerin ofislerinin daha önce de benzer saldırılara maruz kaldığı hatırlatılmıştı.
ABD'YE ELEŞTİRİ
ENKS açıklamasında, "PYD'nin halkımıza karşı yürüttüğü korkutma politikası ve ENKS ile üye partilerinin ofislerinin yakılması, bize karşı güç kullanan bu örgüte destek olan koalisyon güçleri ve ABD'nin gözü önünde yaşanıyor" ifadesine yer verilmişti ve YPG/PKK'nın ofis yakma eylemlerine son vermesi için ABD'den örgüte baskı yapması istenmişti.
Derbasiye'de 17 Aralık 2021'de de ENKS ofisini yakan YPG/PKK'lı teröristler, 28 Eylül 2021 Haseke'nin Kamışlı ilçesinde ENKS'nin iki ofisine ve bir medya kuruluşunun ofisine molotofkokteyliyle saldırmıştı.
Video Haberler
- Kaçak 'inci kefali' avcılarına operasyon
- İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi
- Diyarbakır'da baba-oğula silahlı saldırı
- Vedat Bilgin'den açıklama
- CHP'li belediye başkanı Akay'a saldırı
- Dayısıyla tartıştı, fenalaşıp yaşamını yitirdi
- Çay bahçesinde kadın cinayeti
- Babacan: Hayalimizdeki Türkiye hepimizin Türkiye’sidir
- Hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 3 ölü, 2 kayıp
- Tartıştığı anneannesini boğarak öldürdü
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters ve Bloomberg böyle gördü
- Akşener'den 'HDP' açıklaması
- Karanlıkta basın toplantısı
- 'Erdoğan sonrası dönem'e hazırlık iddiası
- Eski bakan yaşamını yitirdi
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi!
- Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'fatura' çağrısı
- Son anketten Cumhur'a kötü haber
- Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması
- AYM, seçim kanunu itirazını kabul etti