ABD, Suriye'de İran destekli militanları hedef aldı

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 07:53

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 07:56

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Suriye’de geçtiğimiz hafta ABD güçlerinin hedef alındığı saldırıların ardından misilleme yapıldığını açıkladı.

ABD’ye ait 2 adet F-15E savaş uçağının, Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ili yakınlarında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) ait bir tesisi vurduğunu kaydeden Ryder, IRGC mensubu 8 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Ryder, öldürülenlerin İranlı olmadığını belirtti.

ABD’nin Suriye’deki saldırılara tepkili olduğunu belirten Ryder, "Harekete geçtik ve IRGC-Kudüs Gücüne ait hedefleri vurduk. Bu, orantılı bir eylemdi. ABD güçlerine saldırmanın cezasız kalmayacağını gösteren bir mesaj göndermek için kasıtlı şekilde yapıldı. ABD güçlerinin korunmasını için istediğimiz yer ve zamanda uygun adımları atmayı sürdüreceğiz" dedi.

ABD GÜÇLERİNE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Suriye’nin kuzeydoğusunda Haseke yakınlarındaki IŞİD ile mücadele koalisyonuna ait bir bakım tesisi geçtiğimiz 23 Mart’ta yerel saatle 13.30 sıralarında İHA ile vurulmuş, saldırıda 1 ABD’li sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, 5 ABD askeri ve 1 sözleşmeli personel yaralanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından 24 Mart’ta yapılan açıklamada ise, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Yeşil Köy (Green Village) olarak bilinen ABD askeri üssüne yeni bir roket saldırısı düzenlediği duyurulmuştu.

Saldırının yerel saatle 08.05 sıralarında gerçekleştirildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Saldırıda, ABD veya koalisyon güçlerinden yaralanan olmadı. Tesislerde veya ekipmanlarda herhangi bir hasar oluşmadı. Roketlerden biri, tesisin yaklaşık 5 kilometre uzaklığında bulunan bir eve isabet etti. Evde ciddi hasar oluşurken 2 kadın ve 2 çocuk hafif şekilde yaralandı" denilmişti.