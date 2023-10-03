Son dakika... ABD'de bir ilk: Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy görevden alındı

Son dakika haberi... ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, partisi Cumhuriyetçiler içindeki desteğinin azalmasının ardından mecliste yapılan oylamada görevinden düşürüldü.

AA
Yayınlanma: 03.10.2023 - 23:50
Son dakika... ABD'de bir ilk: Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy görevden alındı
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