Son dakika... ABD'de bir ilk: Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy görevden alındı
Son dakika haberi... ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, partisi Cumhuriyetçiler içindeki desteğinin azalmasının ardından mecliste yapılan oylamada görevinden düşürüldü.
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