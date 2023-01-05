ABD Temsilciler Meclisi Başkanı seçilemedi: Oylama ertesi güne ertelendi

05 Ocak 2023 Perşembe, 08:00

8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından 3 Ocak'ta yeni yasama dönemine başlaması beklenen, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi'nde başkan iki gün boyunca yapılan 6 tur oylamada seçilemedi.

Bugün başkan seçimleri için 3 tur oylama yapan Temsilciler Meclisi, bir sonuç elde edemeyince oturuma ara verdi.

Washington saatiyle akşam 8'de yeniden toplanan Temsilciler Meclisi, bu kez 214'e karşın 216 oy ile 7'nci tur oylamanın yarına ertelenmesi kararı aldı.

SON 3 OYLAMADA SONUÇLAR DEĞİŞMEDİ

Yapılan 6'ıncı tur oylamada Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, başkan seçilmek için yeterli desteğe ulaşamamıştı.

McCarthy 201 oyda kalırken, kendisine destek vermemekte ısrarcı olan 20 Cumhuriyetçi vekil, oylarını vekil Byron Donalds'tan yana kullanmıştı.

212 Demokrat üyenin tamamı ise parti liderleri Hakeem Jeffries için oy kullanmaya devam etmişti.

Bir milletvekili ise adaylardan hiçbirine oy vermemişti.

CUMHURİYETÇİLER ARASINDAKİ BÖLÜNMÜŞLÜK SÜRÜYOR

ABD Temsilciler Meclisi'nde son 100 yıldır ilk kez yapılan 6 oylamada da yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için Meclis Başkanı seçilemiyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sıkı destekçisi olan bir grup Cumhuriyetçi üye, Trump'ın "McCarthy'e oy verin" çağrılarına rağmen aksi yönde oy kullanmaya devam ediyor.

BAŞKAN SEÇİLENE KADAR OYLAMALAR SÜRECEK

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı, devlet başkanı ve başkan yardımcısından sonra protokolde üçüncü sırada yer alması bakımından önem arz ediyor.

Temsilciler Meclisi, başkanını seçmeden işlemeye başlayamıyor. Milletvekillerinin yeni başkanın seçilmesi için gereken çoğunluğu elde edene kadar oylamaya devam etmesi bekleniyor.

MCCARTHY KİMDİR?

1965 doğumlu Kevin McCarthy, ilk kez 2006'da Cumhuriyetçi Parti'den Kongre üyesi seçilmişti. Aslen iş insanı olan Kaliforniyalı siyasetçi, 2018'den bu yana Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerin azınlık lideri olarak görev yapıyordu.

Trump'ın sıkı destekçilerinden McCarthy, 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına itirazında Trump'ın yanında yer almıştı. Daha sonra seçimlerin meşru olduğunu kabul eden Cumhuriyetçi siyasetçi, 6 Ocak 2021'de Kongre binasına gerçekleştirilen saldırıyı da kınamıştı.

BYRON DONALDS KİMDİR?

1978 doğumlu Floridalı siyasetçi Donalds, Meclisteki Cumhuriyetçi iki siyahi üyeden biri. Eski bir iş insanı olan Donalds, Cumhuriyetçi partide son dönemde yıldızı parlayan isimler arasında yer alıyor.

Donalds, kürtaj karşıtı ve aynı zamanda sıkı bir bireysel silahlanma savunucusu olarak öne çıkıyor.

JEFFRİES KİMDİR?

Nancy Pelosi'nin 20 yıldır sürdürdüğü liderlik görevine tekrar aday olmayacağını açıklamasının ardından, tek aday New York Temsilcisi Hakeem Jeffries Demokratların yeni lideri olmuştu.

Jeffries, ABD Kongresinin tarihinde Senato veya Temsilciler Meclisindeki herhangi bir partinin lideri konumuna seçilen ilk siyahi olarak kayıtlara geçmişti. New York'un Brooklyn bölgesinde 4 Ağustos 1970'te doğan ve avukatlık yapan Jeffries, 2013'ten bu yana Temsilciler Meclisi üyesi.

Uzun süredir "Pelosi'nin veliahtı" olarak anılan Jeffries, Temsilciler Meclisinde Adalet ve Bütçe Komitelerinde yer almıştı.