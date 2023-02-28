ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye destek mesajı gönderdi

Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 08:20

Güncelleme: 28 Şubat 2023 - 08:21

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde, depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye taziyelerin iletildiği, ABD'nin Türkiye ve Suriye halkına verdiği desteği takdir eden ve Suriye yönetiminin, BM yardımlarının ülkenin kuzeyindekilere ulaşmasını engelleyen eylemlerinin kınandığı karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Tasarı, 2 "hayır" oyuna karşı 414 "evet" oyuyla kabul edildi.

TÜRKİYE'YE DESTEK MESAJI

Güney Carolina Temsilcisi Cumhuriyetçi siyasetçi Joe Wilson, oylama öncesi yaptığı konuşmada, depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'de çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine ve evsiz kaldığına dikkati çekti. Türkiye ve Suriye halkına başsağlığı dileklerini ileten Wilson, NATO üyesi Türkiye'ye her zaman destek verilmesi gerektiğini belirterek Türkiye'nin Kore Savaşı'ndaki katkısına değindi.

ABD-Türkiye Kongre Grup Toplantılarına eş başkanlık ettiğini söyleyen Wilson, Türkiye'nin 70 yıldan fazla bir süredir NATO üyesi olduğuna işaret ederek ABD'nin Türkiye'de depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çabalarını özellikle desteklediğini bildirdi.

Wilson diğer taraftan, Suriye'de Şam yönetiminin BM'nin Suriye'de depremden etkilenenlere yardım iletmesini engellediğini belirterek Rusya'nın da BM Güvenlik Konseyinde yardımların sınırdan geçmesini veto ettiğine dikkati çekti. ABD Başkanı Joe Biden'a Suriye'ye insani yardımın iletilmesi için gerekli tüm diplomatik araçları kullanma çağrısı yapan Wilson, Suriye'ye uygulanan yaptırımların "zayıfladığı" gerekçesiyle Biden yönetimini eleştirdi.

Demokrat Partili Milletvekili Bill Keating de depremlerin büyüklüğüne işaret ederek söz konusu karar tasarısı ile ABD'den Türkiye ve Suriye halklarına güçlü bir dayanışma mesajı gönderdiklerini kaydetti. Keating, Türkiye ve Suriye halkına destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Milletvekili Madeleine Dean de bu felaketten sonra yeniden inşa sürecinin kolay olmayacağına dikkati çekerek "Bu tasarı, bu trajediden çok ağır şekilde etkilenenlere yardım sağlamaya devam etmeye yönelik taahhüdümüzün bir simgesidir" ifadesini kullandı.