ABD Temsilciler Meclisi Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95 milyar dolarlık yardım paketini onayladı

Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a toplam 95 milyarlık güvenlik yardımı öngören dört tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nden geçti, haftaya ABD Senatosu'nda oylanacak.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 21.04.2024 - 13:09
ABD Temsilciler Meclisi Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95 milyar dolarlık yardım paketini onayladı
Abone Ol google-news
Getty Images

Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a toplam 95 milyarlık güvenlik yardımı öngören dört tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nden geçti, haftaya ABD Senatosu'nda oylanacak.

Uzun süredir onaylanmayı bekleyen yardım paketlerine, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde bazı Cumhuriyetçilerin itirazlarına rağmen kabul edildi.

Paket Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık askeri yardım içeriyor. Bu miktarın üçte birinden fazlasının silah ve cephanenin yenilenmesine ayrılacağı açıklandı.

ABD Başkanı Joe Biden yardım paketlerinin "İsrail ve Ukrayna'ya son derece önemli bir destek olacağını; Gazze, Sudan, Haiti ve diğer bölgelerin acil olarak ihtiyaç duyduğu insani yardımı sağlayacağı ve Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik ve istikrarı destekleyeceğini" belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 61 milyar dolarlık askeri ve ekonomik yardımın ülkesinde "binlerce kişinin hayatını kurtaracağını" söyledi.

Yardım paketi Ukrayna'nın geri ödemek zorunda olmayacağı 9 milyar dolarlık ekonomik destek de içeriyor. Rusya Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı işgal hareketi başlatmıştı. O günden bu yana devam eden savaşta iki taraftan da binlerce asker hayatını kaybetti, milyonlarca Ukraynalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ukrayna ordusunun başkomutanı General Oleksandr Sırski geçen hafta yaptığı açıklamada artan Rus saldırılarıyla birlikte ülkenin doğusunda durumun giderek kötüleşmekte olduğunu belirtmişti.

İsrail'e yardım paketinde neler var?

Temsilciler Meclisi'nde iki partinin de desteğiyle kabul edilen paketteki dört yasa tasarısından biri de İsrail'e yardımla ilgili.

Bu tasarı 9,1 milyar doları Gazze'ye insani yardıma ayrılmak üzere İsrail'e 26,4 milyar dolarlık askeri yardım içeriyor.

Paket kapsamında ayrıca Tayvan dahil Asya- Pasifik'teki ABD müttefiklerine yönelik 8,1 milyar dolarlık bir yardım da yapılacak.

Tasarının önümüzdeki hafta Demokratların çoğunlukta olduğu Senato'dan da geçerek onay için Başkan Biden'e gönderilmesi bekleniyor.


BBC Türkçe
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CEO'dan, küflenmiş çikolatayı paylaşan tüketiciye 'tehdit'li yanıt: Tepkiler sonrası paylaşımı sildi

CEO'dan, küflenmiş çikolatayı paylaşan tüketiciye 'tehdit'li yanıt: Tepkiler sonrası paylaşımı sildi
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
Akkuyu’yu inşa ediyorlar: Rus şirket icralık oldu

Akkuyu’yu inşa ediyorlar: Rus şirket icralık oldu
Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!

Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!
Mazbata törenindeki hakaret: 1 kişi gözaltına alındı

Mazbata törenindeki hakaret: 1 kişi gözaltına alındı
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki görevinden istifa etti: 'Lütfü Savaş'a aleyhte çalıştılar'

CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki görevinden istifa etti: 'Lütfü Savaş'a aleyhte çalıştılar'
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu