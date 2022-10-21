ABD Temsilciler Meclisi Üyesi: Kritik silahların üretiminde sıkıntı yaşıyoruz
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Michael McCaul, ABD'nin önemli silah ve teçhizat üretimlerinde sıkıntı yaşadığını söyledi.
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Michael McCaul, ABD'nin savunma ve saldırı silahları üretiminde önemli sorunlarla karşılaştığını duyurdu.
McCaul, "Washington'da savunma sanayii endüstrimizin yıkılmasına dair gelişmeler var, bunun bir tür sır olarak saklandığını düşünüyorum. Sistem bozuldu. Yeterince hızlı silah üretemiyoruz" dedi.
ABD'nin, Tayvan ve Ukrayna'ya silah tedarikine değinen McCaul, "Askeri satış konusu muhtemelen şu anda ulusal güvenliğimiz için en büyük tehdittir" ifadelerini kullandı.
McCaul, "Tedarik edilen silahların çoğunun üretimiyle ilgili sorunlar var. F-35'leri yapacak ya da gelişmiş silah sistemlerimizi yapacak parçalara sahip değiliz. Bu şu anda gerçekten büyük bir sorun" diye konuştu.
"ABD MÜDAHALE EDEBİLİR"
Tayvan'ın kendisini Çin'e karşı tek başına savunamayacağına inandığını belirten McCaul, "Amerikan halkı bunu yapmanın uygun olduğunu düşünürse, ABD müdahale etmek zorunda kalacak" dedi.
McCaul, "Böyle bir çatışmanın yaşanması esnasında, ABD ve Tayvan'a yönelik büyük bir siber saldırı olacak. Bunu öncelikle Amerikan halkının iradesini kırmak için yapacaklar" ifadelerini kullandı.
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