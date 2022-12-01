ABD Temsilciler Meclisi'nde ilk kez bir siyah parti liderliği yapacak: Hakeem Jeffries
ABD Temsilciler Meclisi'nde bir ilk yaşandı. Demokrat Parti'de Nancy Pelosi'den boşalan liderlik koltuğuna Hakeem Jeffries seçildi. Jeffries, ABD Kongresinin tarihinde Senato veya Temsilciler Meclisi'ndeki herhangi bir partinin lideri konumuna seçilen ilk siyah oldu.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 3 Ocak'ta göreve başlayacak Kongrede tekrar lider adayı olmayacağını açıklamasının ardından, Demokratlar Hakeem Jeffries'i yeni liderleri olarak belirledi.
ABD Temsilciler Meclisinde 3 Ocak'ta yeni başlayacak dönemde çoğunluğu Cumhuriyetçilere kaptıran Demokratlar, yeni liderlerini seçti.
Nancy Pelosi'nin 20 yıldır sürdürdüğü liderlik görevine tekrar aday olmayacağını açıklamasının ardından, tek aday New York Temsilcisi Hakeem Jeffries, yeni lider oldu.
Jeffries, ABD Kongresi'nin tarihinde Senato veya Temsilciler Meclisi'ndeki herhangi bir partinin lideri konumuna seçilen ilk siyah oldu.
JEFFRİES KİMDİR?
New York'un Brooklyn bölgesinde 4 Ağustos 1970'de doğan ve avukatlık yapan Jeffries, 2013'ten bu yana Temsilciler Meclisi üyesi.
Uzun süredir "Pelosi'nin veliahtı" olarak anılan Jeffries, Temsilciler Meclisinde Adalet ve Bütçe Komiteleri'nde yer aldı.
Pelosi, 17 Kasım'da meclisin çoğunluğunun Cumhuriyetçilere geçmesinin ardından tekrar Demokratların liderliği için aday olmayacağını açıklamıştı.
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