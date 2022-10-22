Dışişleri çalışanları siyah eylemde: 5 yıldır tek kuruş zam almadılar!

22 Ekim 2022 Cumartesi, 17:03

Büro Memur-Sen, Dışişleri Bakanlığı'nın merkez ve yurt dışı teşkilatlarında görevli sözleşmeli personelin mali ve özlük haklarındaki kayıplar nedeniyle üç aşamalı eylem planını açıkladı.

Buna göre, geçtiğimiz hafta boyunca işe siyah kıyafetlerle giden personel; 26, 28 ve 31 Ekim'de ise işe 2 saat geç gidip 2 saat erken çıkacak. 7 ve 9 Kasım günlerinde ise tam gün iş bırakma eylemi yapılacak.

Büro Memur-Sen Dışişleri Şube Başkanı Fevzi Sayılgan, eylem planına dair detayları ve taleplerini anlattı. Sayılgan, şunları söyledi:

“YURT DIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONEL 5 YILDIR TEK KURUŞ ZAM ALMADI”

“Dışişleri Bakanlığı yurt dışında görev yapan sözleşmeli personelinin yaklaşık 5 yıldır maaşları iyileştirilmedi. Türkiye'de bütün kamu görevlilerinin maaşları 6 ayda bir düzenlenirken, enflasyon oranında zam artışı yapılırken, dünyadaki pandemi ve savaş sürecine rağmen yurt dışında görev yapan arkadaşlarımız 5 yıldır tek kuruş zam alamadılar ve dünyadaki enflasyondan dolayı da hepsi çok ciddi bir mağduriyet içerisindeler.

Bu mağduriyeti gidermek için uzun bir süredir ilgili birimlerle görüşüyoruz, Bakanlığımız yetkilileri ile görüşüyoruz. Ancak bir sonuç alamadık. Eylemden başka bir çözümümüz de kalmadı. Bu hafta, tüm hafta boyunca arkadaşlarımız siyah giyerek tepkilerini dile getirdiler yöneticilerimize.

Önümüzdeki hafta da iş yavaşlatma eylemine gidiyoruz. Yurt dışında bulunan 214 temsilciliğimizin tamamında iş yavaşlatma, bir sonraki hafta da iş bırakma eylemine katılacağız.

Böylelikle belki idarecilerimizin dikkatini çekeriz, bu mağduriyetin giderilmesi için belki bir gayret sarf ederler. Dikkatleri çekmek için bunu yapmaktan başka bir çaremiz de yoktu. Eğer sonuç alamazsak, eylememize devam edeceğiz.”

“BİRÇOK YERDE ARKADAŞLARIMIZ KİRASINI ÖDEYEMEYECEK DURUMDA”

Yüksek enflasyon ve Ukrayna-Rusya savaşının enerji ve gıda fiyatlarına etkisine değinen Sayılgan, bunun telafisi için memur maaşları ve asgari ücrette 6 ayda bir iyileştirmeye gidilmesine rağmen sözleşmeli personelin bundan yararlanamadığını söyledi.

Sayılgan, “5 yıldır yurt dışındaki arkadaşlarımız unutulmuş durumda. Bazı ülkelerde yüzde 20, bazı ülkelerde yüzde 30'un üzerinde enflasyon var ve maaşlar dolayısıyla yüzde 30'un altında. Birçok yerde arkadaşlarımız kirasını ödeyemeyecek durumda. Bu nedenle hem farkındalık yaratmak, dikkatleri yurt dışında görev yapan bir avuç personele çekmek üzere eylem kararını aldık” ifadelerini kullandı.

“BAZI ARKADAŞLARIMIZ ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA MAAŞ ALIYOR”

Düşük maaşla çalıştırılan sözleşmeli personelin, diplomatik personele verilen desteklerden de yararlanamadığını söyleyen Sayılgan, uzak bölgelerde görev yapan personelin durumuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Özellikle uzak yerlerde görev yapan arkadaşlarımız o kadar düşük maaşla görev yapıyorlar ki uzun yıllardır ülkelerine, ailelerini ziyarete dahi gelemiyorlar. Örnek veriyorum, Güney Amerika'da, Kolombiya'da, Arjantin'de ya da Afrika'da görev yapan bir personelimiz bilet parası alabilmesi için 5-10 yıl çalışması gerekiyor. Sadece Türkiye'ye gelebilmesi için. Dolayısıyla bu arkadaşlara sıla bileti verilmesi için uzun zamandır uğraş veriyoruz.

Diplomatik personele verilen bu hakkın yurt dışında yaşayan sözleşmeli personele de verilmesini talep ediyoruz. Bazı ülkelerde bu arkadaşlarımız asgari ücretin altında maaş alıyorlar. Birçoğu çatı katında, bodrum katlarında yaşamak durumunda kalıyorlar. Bunlar, Türkiye'nin en güzide kurumlardan biri olan Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan personelimiz. Dolayısıyla ekonomik şartların iyileştirilmesini acilen talep ediyoruz sendika olarak.”

Diplomatik statüdeki personele yapılan desteğin sözleşmeli personele yapılmadığına değinen Sayılgan, “Diplomatik statüdeki personelin ekonomik şartları, maaş oranları daha iyi. Aile yardımı, kira yardımı, eğitim yardımı, sıla bileti alıyorlar. Ancak sözleşmeli personelimiz maalesef bu haklardan yararlanamıyor. Bu hakların geliştirilmesi, iyileştirilmesi için sendika olarak biz her gün bürokrasimizin kapısını zorluyoruz. Umarım bir an önce hayata geçirirler” diye konuştu.

“ARKADAŞLARIMIZIN ENFLASYONA EZDİRİLMEMESİ GEREKİYOR”

Yurt dışında görev yapan sözleşmeli personelin iş yükünün fazla olduğuna da değinen Sayılgan, son olarak şunları söyledi:

“Örneğin Düsseldorf'tan bahsedeyim, 420 bin Türk vatandaşı yaşıyor. Bu neredeyse Anadolu'da birçok şehirden daha çok vatandaşın olduğu bir şehirden bahsediyoruz. Köln, Berlin, Essen, Frankfurt gibi birçok temsilciliğimizde çok ciddi bir iş yükü var ve buradaki arkadaşlarımız çok büyük bir gayretle, çok az sayıda bir personel ile, 20-25 personel ile bütün vatandaşlarımızın işlemlerini yapıyorlar. Bu kadar önemli bir iş yaparken aynı zamanda ülkemizi temsil ediyorlar. Her biri bulunduğu ülkede çok ciddi ekonomik sıkıntı içerisindeler. Acilen maaş zamlarının yapılması ve arkadaşlarımızın enflasyona ezdirilmemesi gerekiyor. Acilen bunları durumlarının iyileştirilmesi gerekiyor. Hükümetimizden de yetkililerimizden de bunu acilen bekliyoruz. Aksi takdirde bizler sesimizi duyurmak için farklı yöntemlere gitmek zorunda kalacağız.”

TBMM'ye sunulan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi'ne göre; Dışişleri Bakanlığı'nın personel giderleri kapsamında memurlar için 4 milyar 53 milyon 752 bin lira, sözleşmeli personele 3 milyar 5 milyon 171 bin lira, işçilere 72 milyon 923 bin lira ve geçici süreli çalışanlara 872 bin lira ayrılması öngörüldü.